Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách tăng huyết áp trên chuyến bay tới Hà Nội

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko trực tiếp sơ cứu, giúp một nam hành khách qua cơn nguy kịch do tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội.

Sáng 15/9, trả lời VnExpress, đại diện Vietnam Airlines cho biết sự việc xảy ra trên chuyến bay VN62 từ Moscow đến Hà Nội ngày 11/9. Phi hành đoàn phối hợp 4 bác sĩ người Nga cấp cứu thành công hành khách gặp sự cố sức khỏe.

Cụ thể, khoảng hai giờ sau khi cất cánh, nam hành khách 55 tuổi, quốc tịch Nga, có dấu hiệu bị choáng và mệt mỏi. Lập tức, tổ tiếp viên triển khai quy trình khẩn cấp, sơ cứu ban đầu và phát loa tìm kiếm sự hỗ trợ y tế trên máy bay.

4 bác sĩ trong đoàn công tác của Bộ Y tế Nga có mặt trên chuyến bay, trong đó có Bộ trưởng Murashko, nhanh chóng tiếp cận, khám cho người khách. Đài RT cho biết thêm người khách này bị tăng huyết áp kịch phát. Video được đài chia sẻ cho thấy người khách đang nằm, bên cạnh là Bộ trưởng Murashko và một số tiếp viên hàng không trên chuyến bay.

Các bác sĩ hội chẩn nhanh chóng tại chỗ, đưa ra biện pháp can thiệp y tế cấp cứu kịp thời. Người khách sau đó được chuyển lên khoang Phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi kết hợp theo dõi y tế trong suốt hành trình còn lại. Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, sức khỏe của người khách hoàn toàn ổn định, theo đại diện Vietnam Airlines.

Tăng huyết áp kịch phát là tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột và nghiêm trọng, thường từ 180/120 mmHg trở lên. Đây là một tình huống y tế khẩn cấp, đòi hỏi phải được can thiệp ngay lập tức vì nó có thể gây tổn thương nặng nề cho các cơ quan quan trọng trong cơ thể, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ảnh: Kremlin

Ông Mikhail Murashko, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Nga từ tháng 1/2020. Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý y tế và từng lãnh đạo Cơ quan Giám sát Y tế Liên bang Nga.

Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Murashko dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến 14/9. Tháp tùng ông Murashko có lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, đại diện nhiều công ty dược phẩm, thiết bị y tế và đại diện Bộ Công thương Liên bang Nga. Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn làm việc tại Bộ Y tế và đến thăm Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga.

Chuyến công tác này nhằm tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa hai nước. Vào tháng 5, Bộ Y tế hai nước đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y sinh học. Nội dung hợp tác tập trung vào việc tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình đào tạo, cử chuyên gia sang làm việc, đồng thời phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành.

Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách trên chuyến bay đến Hà Nội Video ông Mikhail Murashko cấp cứu hành khách trên chuyến bay đến Hà Nội đăng trên mạng xã hội X hôm 15/9 thu hút hơn 35.000 lượt xem. Video: Telegram Shot

Bình Minh (Theo RT, The Economic Times)