Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời về thực phẩm trường học

9h50 Xử phạt 9.000 cơ sở vi phạm vệ sinh thực phẩm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế, được Chính phủ và các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thống nhất mục tiêu là đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Mục tiêu cao cả hơn là cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho thế hệ trẻ của đất nước.

Mỗi học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong cơ sở giáo dục thì phải thực hiện nghiêm quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. Bộ cũng hướng dẫn chi tiết việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm với trường học có bếp ăn nội trú và bán trú. Trong đó, cơ sở vật chất, về an toàn thực phẩm thì cũng đã được quy định rõ tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bếp ăn, khu vực ăn uống, căng tin trong trường học thì phải đảm bảo theo quy định tại thông tư số 30 năm 2012 của Bộ Y tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố.

Đối với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú, Bộ Yêu cầu ký hợp đồng với cơ sở có giấy chứng nhận đủ đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Như vậy, các quy định rất chặt chẽ về cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ và con người, đến chuỗi cung ứng thực phẩm và chế biến.

Đối với thanh tra, kiểm tra, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm. Năm 2024, Bộ Y tế thì cũng đã kiểm tra gần 355.000 cơ sở, phát hiện ra 22.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và đã xử lý là 9.000 cơ sở, xử phạt trên 33 tỷ đồng.