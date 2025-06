Bộ trưởng Y tế trả lời về an toàn thực phẩm trường học

Chất vấn về nhóm vấn đề giáo dục, nhiều đại biểu đề cập tới dinh dưỡng, bữa ăn cho học sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) phản ánh cử tri, nhất là phụ huynh bậc mầm non và tiểu học, rất quan tâm đến việc đảm bảo khẩu phần ăn bán trú tại các trường cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Năm 2023, tại một trường phổ thông bán trú, trong một bữa ăn sáng của học sinh bán trú, mỗi mâm 11 cháu chỉ có hai gói mì tôm nấu pha loãng làm canh. Trong khi đó, thực đơn công khai tài chính ghi rõ mỗi học sinh bán trú sẽ có được một gói mì tôm và một quả trứng. Bà đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nêu giải pháp nào về chấn chỉnh việc tổ chức bếp ăn bán trú, đặc biệt là công khai, minh bạch trong quy trình mua sẵn thực phẩm, tổ chức suất ăn và giám sát độc lập.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) nói Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4868 yêu cầu tuyệt đối không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn đối với trẻ em trong trường mầm non. Trong khi đó Thông tư liên tịch 16/2016 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú được ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp thức ăn cho học sinh.

Ông đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết cơ sở pháp lý nào để Bộ hạn chế quyền của cơ sở giáo dục mầm non, có phải vì không có phương thức quản lý hữu hiệu thì phải ra công văn để cấm hay không.

Tham gia trả lời chất vấn, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Hai bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo thống nhất mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Mục tiêu cao cả hơn là cải thiện chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho thế hệ trẻ của đất nước.

Mỗi học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. Bộ cũng hướng dẫn chi tiết việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm với trường học có bếp ăn nội trú và bán trú. Trong đó, bếp ăn, khu vực ăn uống, căng tin trong trường học phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư 30/2012 của Bộ Y tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tham gia trả lời chất vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đối với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú, Bộ yêu cầu ký hợp đồng với cơ sở có giấy chứng nhận đủ đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Như vậy, các quy định rất chặt chẽ về cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ và con người, đến chuỗi cung ứng thực phẩm và chế biến.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm. Năm 2024, Bộ Y tế đã kiểm tra gần 355.000 cơ sở, phát hiện ra 22.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và đã xử lý là 9.000 cơ sở, xử phạt trên 33 tỷ đồng.