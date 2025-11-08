Bộ trưởng Xây dựng: Có tình trạng xếp chỗ mua nhà xã hội, bán chênh 200-500 triệu

Bộ Xây dựng đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200-500 triệu đồng, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 8/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề cập hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội được dư luận phản ánh thời gian qua. Theo ông, cơ quan này đã trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội.

"Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200-500 triệu đồng", ông nói. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ.

Thực tế, tại nhiều địa phương gần đây, khi mở bán dự án nhà ở xã hội, hàng trăm người dân phải xếp hàng từ đêm để chờ nộp hồ sơ. Có nơi, cảnh chen lấn đăng ký đã diễn ra, cho thấy nhu cầu thực tế lớn nhưng nguồn cung hạn chế. Nhiều trường hợp người lao động, công nhân có thu nhập thấp - đúng đối tượng thụ hưởng - lại khó tiếp cận vì thủ tục phức tạp, quy trình xét duyệt kéo dài, trong khi đó, một số không thuộc diện ưu tiên vẫn tìm cách "lách" để được mua.

Tháng trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua, bảo đảm công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình. Ông yêu cầu "không để xảy ra tình trạng người dân phải chạy vạy, chen chúc mới được mua, gây tiêu cực và méo mó chính sách".

Dự kiến, Chính phủ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, Nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết cơ sở pháp lý liên quan đến nhà ở xã hội đã đầy đủ, không còn vướng mắc. Theo đó, dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia sẽ được Bộ Xây dựng trình lên Chính phủ trong tháng 11.

Bên cạnh đó, Bộ đang xây dựng, dự kiến trình dự thảo về phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong tình hình mới vào tuần tới. Bộ cũng đang xin ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản để trình lên cấp có thẩm quyền sớm nhất.

Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trong đó dự kiến hết 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, cả nước có 696 dự án được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ. Riêng 9 tháng đầu năm, hơn 50.000 căn hộ được hoàn thành, đạt 50,5%. Dự kiến đến hết 2025, khoảng 89.000 căn hộ sẽ được hoàn thành, đạt 89% kế hoạch.

Người đứng đầu ngành xây dựng khẳng định các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội "có thể thực hiện" bởi các địa phương đang nỗ lực, dành nhiều tâm huyết cho việc này.

"Chẳng hạn, Hà Nội đã thông qua 30 dự án xây dựng nhà ở xã hội với số lượng bình quân 500 căn mỗi dự án", ông dẫn ví dụ. Ông cho rằng nếu các địa phương cũng phát huy tinh thần như Hà Nội. cả nước có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tăng nguồn cung giúp hạ giá thành bất động sản hiện nay.

Ngoài các dự án nhà ở xã hội, Bộ trưởng Xây dựng cam kết cùng các địa phương hoàn thành thủ tục đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, ông cũng đề nghị 5 địa phương liên quan đến dự án này (Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương) hoàn thành các dự án tái định cư để người dân trong khu vực giải tỏa sớm ổn định cuộc sống.

