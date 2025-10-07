Hàng trăm người xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Đà NẵngGiá nhà ở tăng cao, hàng trăm người dân xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ, nuôi hy vọng mua được căn hộ tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.

Sáng 7/10, dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, Đà Nẵng), tiếp nhận hồ sơ bán nhà ở xã hội. 8h30 chủ đầu tư làm việc, nhưng từ rạng sáng, dòng người đã đổ về khu vực dự án, xếp hàng dài từ phía trong ra tận mặt đường.

Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn và thậm chí ngủ qua đêm để giữ chỗ. Chị Hồng, công nhân làm việc tại khu công nghiệp ở phường Sơn Trà, cho biết đến đây từ hôm trước để chờ nộp hồ sơ, nhưng sáng nay vẫn phải xếp hàng lại từ đầu.

"Ai cũng lo nộp muộn sẽ bị thiệt nên xảy ra cảnh chen lấn, bức xúc khi sắp xếp thứ tự", chị nói, cho biết nhiều người cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Lực lượng chức năng địa phương phải phân luồng để đảm bảo trật tự trong quá trình người dân nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Ảnh: Song Vân

Cùng đứng xếp hàng giữa trưa nắng, anh Hùng, trú phường Hòa Khánh, cho biết do nhiều người có tâm lý nộp hồ sơ sớm sẽ được xét duyệt nên đến ăn ngủ tại khu vực dự án từ hôm qua. Anh cũng cho biết do quá đông và ai cũng muốn nộp hồ sơ sớm nên dẫn đến tình trạng chen lấn, giành chỗ.

Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư tung ra 305 căn hộ. Dự án được nhiều người quan tâm nhờ vị trí gần các khu công nghiệp lớn của thành phố như khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghệ cao Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu...

Theo thông báo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, đợt mở bán lần thứ 21 tại dự án này các căn hộ diện tích từ 44,5 đến gần 70 m2, giá bán khoảng 16 triệu đồng một m2. Mức giá phù hợp với thu nhập người lao động - phần lớn là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn, cần một căn nhà để an cư. Để sở hữu, người mua phải trả từ 714 triệu đến hơn 1,1 tỷ đồng một căn.

Người dân xếp hàng, chen chân mua nhà ở tại Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside, ngày 7/10. Ảnh: Song Vân

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết lực lượng công an và dân phòng được huy động để hướng dẫn người dân, giữ gìn trật tự. Do dự án chỉ có 305 căn trong khi nhu cầu mua lớn, hàng trăm người nộp hồ sơ, buộc phường phải phối hợp với chủ đầu tư để phân luồng, đảm bảo an ninh khu vực.

Trước đó, vào tháng 6, tình trạng xếp hàng thâu đêm để đăng ký mua nhà ở xã hội cũng từng diễn ra tại dự án chung cư An Trung 2. Hàng trăm người chen nhau bốc số nộp hồ sơ mua hơn 600 căn hộ nhà ở xã hội, giá từ 820 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2024, Đà Nẵng đã hoàn thành 4.382 căn hộ nhà ở xã hội. Tính đến nay, thành phố đưa vào sử dụng hơn 17.500 căn, dẫn đầu cả nước. Quỹ nhà này ưu tiên bố trí cho gia đình có công, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở và đảm bảo an sinh.

Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng gần 29.000 căn đến năm 2030, riêng năm nay sẽ hoàn thành 2.676 căn. Nhiều dự án đang triển khai như khu A2‑4 Ngũ Hành Sơn (830 căn), nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm (785 căn), nâng cấp ký túc xá phía Tây (728 căn), cùng các khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (1.564 căn), Nam cầu Cẩm Lệ (1.955 căn), Trịnh Công Sơn (649 căn).

Nguyễn Đông