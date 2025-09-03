Bộ trưởng Tài chính kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm xã hội, từ ngày 3/9.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định ngày 3/9 về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: MOF

Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội sẽ gồm: Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu; Phó chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Xuân Định; Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Hoàng Quang Phòng; Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã Đinh Hồng Thái; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Lê Hùng Sơn.



Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 3/9.

Hệ thống bảo hiểm xã hội từ trung ương tới địa phương sau tinh gọn tổ chức còn ba cấp. Ở trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm các đơn vị tham mưu, nghiệp vụ; cấp tỉnh có 34 đơn vị tương ứng 34 tỉnh thành và Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; cùng bộ ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

Phương Dung