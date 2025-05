Bộ trưởng Tài chính: Doanh nghiệp ngoại tiếp tục tăng đầu tư

Những tháng đầu năm, các doanh nghiệp lớn toàn cầu tiếp tục tin tưởng, gia tăng đầu tư tại Việt Nam, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

Tại họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 ngày 6/5, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký 4 tháng khoảng 13,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện trên 6,7 tỷ USD, tăng 7,3%.

"Các doanh nghiệp lớn toàn cầu tiếp tục tin tưởng, gia tăng đầu tư tại Việt Nam", ông nói, dẫn chứng nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ, EU đầu tư mới, mở rộng hoặc xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, theo Bộ trưởng.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại họp Chính phủ, ngày 6/5. Ảnh: Đoàn Bắc

Cả nước có 540 lượt dự án FDI đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng thêm 6,40 tỷ USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng, dự án đầu tư mới tăng 14,1% về số lượng nhưng giảm 23,8% về số vốn đăng ký. Các dự án được cấp phép mới đến từ các doanh nghiệp của 60 thị trường. Trong đó, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,6 tỷ USD, chiếm 28,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc (đại lục), Nhật Bản, Hongkong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hàn Quốc...

Cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng tăng 8,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng tăng 9,9%. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đơn hàng xuất khẩu. Bốn tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 13%, xuất siêu ước đạt 3,8 tỷ USD.



Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 48% dự toán, tăng 26,3% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt.

Tháng 4, chính sách thuế đối ứng của Mỹ tạo bất ngờ với hầu hết các quốc gia và ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu, tăng trưởng kinh tế, thương mại thế giới. Kinh tế Mỹ trong quý I giảm 0,3% so với cùng kỳ. Các tổ chức quốc tế đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025.



Song theo Bộ trưởng, Việt Nam đã chủ động từ sớm, tăng trao đổi, tiếp xúc đa dạng, linh hoạt, hiệu quả ở tất cả các cấp, kênh, đặc biệt là cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chủ trì 11 cuộc họp về phương án đàm phán với Mỹ. Nhờ vậy, Việt Nam thuộc nhóm 6 nước được Mỹ ưu tiên đàm phán trong hơn 100 nền kinh tế.



"Qua đó, người dân, doanh nghiệp vững niềm tin vào những quyết sách ứng phó, khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch hè sắp tới", ông nói.

Dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thừa nhận mục tiêu tăng trưởng, hoạt động đầu tư, kinh doanh còn gặp nhiều thách thức. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát. Việc hoàn thiện thể chế, pháp luật vẫn còn nhiều vướng mắc, đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn khó khăn.



Cơ quan này dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn từ bên ngoài, trong khi các động lực nội tại về tiêu dùng, đầu tư, đầu tư công chưa được thúc đẩy hiệu quả. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, đây cũng là cơ hội, động lực để Việt Nam tập trung cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu, thu hút FDI chất lượng cao.



Ông nhấn mạnh khối lượng, phạm vi công việc trong tháng 5 và quý II là rất lớn, nhiều việc mang tính cách mạng, chưa có tiền lệ, phải triển khai đồng thời, nhanh chóng, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Để đạt mục tiêu, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ phối hợp chặt với các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị tốt nội dung tiếp thu, giải trình việc sửa đổi Hiến pháp, các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Các bộ ngành sớm ban hành, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn sau khi được Quốc hội thông qua.



Chính phủ cũng cần bảo đảm tiến độ các công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đàm phán với Mỹ cần được thúc đẩy, đồng thời với chống hàng giả, tăng xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước.

