Bộ trưởng Tài chính: Có thể nghiên cứu áp giá sàn vé máy bay

Để tránh "hàng không chuyên nghiệp bị giá rẻ đánh bại", Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói, ngoài giá trần, có thể nghiên cứu thêm giá sàn vé máy bay nội địa.

Ngày 6/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, góp ý dự án Luật Giá (sửa đổi). Theo danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, dịch vụ hàng không vận chuyển hành khách nội địa (vé máy bay nội địa) sẽ do Bộ Giao thông Vận tải quyết định giá tối đa (giá trần) và các hãng hàng không quyết định giá cụ thể.

Ông Phạm Văn Hoà, đại biểu tỉnh Đồng Tháp ủng hộ quy định trần giá vé máy bay, và đề nghị dự thảo luật bổ sung thêm giá tối thiểu (giá sàn) với loại dịch vụ này.

Ông Hoà phân tích, giá vé 0 đồng có lợi cho người tiêu dùng, nhưng lại không tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng hàng không. Mặt khác, lý do các hãng hàng không đưa ra để giải thích việc không muốn bỏ giá trần do thời gian vừa rồi bị lỗ, nhưng theo ông Hoà, lỗ vừa rồi của các hãng phần lớn do tác động của dịch bệnh, không phải do quy định giá trần.

"Nếu lỗ thì làm gì có thêm hãng hàng không mới vận hành, làm gì có các nhà đầu tư chuẩn bị rót vốn, xin mở mới hãng hàng không tại Việt Nam", ông đặt vấn đề.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc - đại diện cơ quan soạn thảo dự Luật Giá (sửa đổi) nhận xét ý kiến đại biểu Phạm Văn Hoà "rất hay, hợp lý". Ông nói cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu và báo cáo Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói thêm, nếu giá vé 0 đồng hay 200.000 hoặc 500.000 đồng, các hãng hàng không sẽ không đủ chi phí nhiên liệu, chưa nói tới tiền trả lương cho người lao động, khấu hao. Như vậy, những hãng hàng không chuyên nghiệp sẽ thua, hay nói cách khác là bị hàng không giá rẻ đánh bại, dẫn đến vấn đề lợi nhuận độc quyền.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội tại hội nghị chuyên trách, ngày 6/4. Ảnh: Phạm Thắng

Việc có nên duy trì giá trần vé máy bay hay không cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ trần giá vé máy bay và dịch vụ cảng biển. Bởi, điều chỉnh giá trần của cơ quan Nhà nước thường chậm, không theo kịp biến động thị trường, nên gây khó khăn, làm mất đi nguồn lực, nguồn thu ngân sách.

Mặt khác, việc áp giá trần không phù hợp thông lệ quốc tế, không công bằng với các loại dịch vụ khác như vận chuyển hành khách bằng tàu hoả, vận tải hành khách tuyến cố định, hay taxi đều do doanh nghiệp tự định giá và kê khai giá với cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đều đề nghị giữ trần vé máy bay nội địa. Nhiều lý do đã được hai bộ này đưa ra, như Nhà nước cần công cụ điều tiết, tránh trường hợp các hãng hàng không đưa ra giá vé quá cao, nhất là một số tuyến có cạnh tranh hạn chế. Việc này sẽ làm hạn chế cạnh tranh và ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng, tác động tiêu cực xã hội.

Do còn nhiều quan điểm khác nhau về trần giá vé máy bay, thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá tác động nếu bỏ trần giá vé máy bay, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Kiến nghị bỏ trần giá vé máy bay từng được giới chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra nhiều lần trước đây. Hồi cuối tháng 2, một lần nữa doanh nghiệp và chuyên gia đề nghị thay đổi cơ chế điều hành giá vé máy bay nội địa, trong đó tăng và tiến tới bỏ mức trần để hỗ trợ doanh nghiệp ở giai đoạn khó khăn.

Trần giá vé máy bay nội địa 8 năm không đổi, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tăng mức trần từ quý II hoặc quý III năm nay với tăng trung bình 3,75% so với hiện tại.

Anh Minh