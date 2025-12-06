Bộ trưởng Tài chính: Bão lũ làm GDP quý IV giảm khoảng 0,1%

Tăng trưởng GDP cả nước quý IV dự kiến giảm khoảng 0,1% do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai những tháng đầu năm, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

Tại họp Chính phủ thường kỳ ngày 6/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận thiên tai, bão lũ phức tạp, khó lường trong những tháng đầu năm, đặc biệt từ đầu quý III đến nay. Tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ" hiếm thấy, gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.

Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, như căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị trong khu vực, thị trường tài chính, hàng hóa thế giới tiềm ẩn rủi ro, thiên tai lịch sử tại Thái Lan, Indonesia, Philippines và Nam Á gây thiệt hại nặng nề.

"Ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3%. Tăng trưởng GDP cả nước quý IV dự kiến giảm khoảng 0,1%", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại họp Chính phủ, ngày 6/12. Ảnh: VGP

Dù vậy, Bộ trưởng khẳng định nhà điều hành đã ứng phó hiệu quả với tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ đó, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng gần 33,7 tỷ USD (tăng 7,4%), trong đó, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD (tăng 8,9%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng 840 tỷ USD, tăng 17,2%, xuất siêu 20,53 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%, đồng thời sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Ước tính có 20 trong 34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó, 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp Chính phủ, ngày 6/12. Ảnh: VGP

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, là nền tảng để đạt mức hai chữ số trong giai đoạn tiếp theo. Về thực hiện nhiệm vụ cả năm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng còn nhiều thách thức, trong khi thời gian còn lại không nhiều.

Cụ thể, các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với rủi ro từ thị trường bên ngoài, chính sách thuế quan của Mỹ và vấn đề nội tại của nền kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch, tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng, trong khi việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc.

Ở khía cạnh này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Nổi bật là cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt, tình trạng phân tách, phân mảnh, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam chịu áp lực lớn về lạm phát, tỷ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế có độ mở rất lớn, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn, giá vàng, bất động sản neo cao. Bên cạnh đó, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương đưa ra những giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Phương Dung