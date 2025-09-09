Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu chiến tuần tra gần Venezuela

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu đổ bộ Iwo Jima đang tham gia chiến dịch chống ma túy ở vùng biển giữa Puerto Rico và Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 8/9 thăm tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, chiến hạm chỉ huy nhóm tác chiến cùng tên, đang làm nhiệm vụ chống các băng đảng ma túy ở vùng biển cách đảo Puerto Rico khoảng 50 km về phía nam.

Hình ảnh được công bố cho thấy ông Hegseth rời trực thăng lai MV-22 Osprey và bước xuống sàn đáp của USS Iwo Jima, sau đó tươi cười với những người có mặt trên tàu. "Những gì các bạn đang làm lúc này không phải là huấn luyện. Đây là hoạt động thực tế nhằm phục vụ lợi ích quốc gia sống còn, chấm dứt tình trạng đầu độc người dân Mỹ", ông phát biểu.

Bộ trưởng Chiến tranh, tướng Mỹ thăm đảo tiền tiêu ở Caribe giữa căng thẳng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima ngày 8/9. Video: DoW

Bộ trưởng Hegseth trước đó cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đến căn cứ không quân Muniz lớn nhất tại đảo Puerto Rico, gặp thống đốc vùng lãnh thổ Jennifer Gonzalez-Colon.

"Rất vinh dự khi chào đón Bộ trưởng Hegseth và tướng Caine. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông khi ghi nhận giá trị chiến lược của Puerto Rico đối với an ninh quốc gia Mỹ, cũng như cuộc chiến chống băng đảng ma túy trong khu vực", bà Gonzalez-Colon cho hay.

Puerto Rico là vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, cách bang Florica khoảng 1.600 km và cách biên giới Venezuela hơn 800 km.

Chuyến thăm của các lãnh đạo hàng đầu quân đội Mỹ đến Puerto Rico diễn ra trong lúc 4.500 quân nhân nước này đang diễn tập đổ bộ đường biển tại khu vực.

"Lầu Năm Góc cho biết đây là hoạt động diễn tập theo kế hoạch, song gia tăng hiện diện quân sự tại Puerto Rico cũng liên quan đến hoạt động phô trương sức mạnh của chính quyền Trump tại vùng biển gần Venezuela", tờ El Nuevo Dia có trụ sở tại San Juan, Puerto Rico, đưa tin.

Bộ trưởng Hegseth phát biểu tại căn cứ Muniz, Puerto Rico, ngày 8/9. Ảnh: X/Jennifer Gonzalez-Colon

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về chuyến thăm Puerto Rico của ông Hegseth và tướng Caine. Hoạt động diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố "rồi các vị sẽ biết" sau khi được hỏi về khả năng Mỹ tấn công các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Venezuela.

Quân đội Mỹ triển khai nhiều khí tài ở phía nam biển Caribe trong khuôn khổ chiến dịch đối phó các tổ chức tội phạm và băng đảng ma túy trong khu vực. Giới chuyên gia nhận định đây cũng là động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hiện có 8 chiến hạm tham gia hoạt động chống ma túy ở Mỹ Latin, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, hai khu trục hạm, một tuần dương hạm và một tàu chiến đấu ven biển ở Caribe, cùng một tàu khu trục ở đông Thái Bình Dương.

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Quân đội Mỹ tuần trước đánh chìm xuồng nghi chở ma túy nghi của Tren de Aragua (TDA), băng đảng bị Washington coi là tổ chức khủng bố. Ông Trump cho biết 11 người trên chiếc xuồng đã thiệt mạng.

Tổng thống Maduro ngày 1/9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, AP)