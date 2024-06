Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Chưa phát hiện tham ô, tham nhũng quỹ phát triển du lịch

15h25 Tại sao trường đua F1 tại Hà Nội xây xong lại bỏ

Đại biểu Nguyễn Công Long (Thường trực Ủy ban Tư pháp) nêu thực trạng dự án xây dựng đường đua công thức 1 tại Mỹ Đình, Hà Nội, được thực hiện rất hoành tráng, hiện đại, nhưng sau khi hoàn thiện lại bỏ không. Ông đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khai thác đường đua này.

Đại biểu Nguyễn Công Long (Thường trực Ủy ban Tư pháp). Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết công trình đường đua F1 do UBND Hà Nội là chủ đầu tư và triển khai xây dựng. Do nhiều lý do khách quan chủ quan, dự án đã hoàn thành nhưng không được triển khai nữa.

"Với tư cách là cơ quan phối hợp, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã bàn giao mặt bằng đất đai để các đơn vị thực hiện. Để biết chính thức đường đua đó có được đưa vào hoạt động hay không, nhờ Hà Nội giúp trả lời", Bộ trưởng Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu lãnh đạo Hà Nội có văn bản trả lời đại biểu Nguyễn Công Long.