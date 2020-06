Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Không có lý do nào để không du lịch trong nước

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi nhân dân đi du lịch trong nước vì "ta có nhiều danh thắng độc đáo, khu nghỉ dưỡng không kém nước phát triển".

Chiều 13/6, giải trình trước Quốc hội về giải pháp phát triển du lịch, thể thao trong giai đoạn Covid-19, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết để từng bước phục hồi ngành sau gần nửa năm "đóng băng", Bộ đã thực hiện hai giải pháp.

Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, coi đây là điểm tựa. Từ tháng 5, ngành đã có kế hoạch quảng bá, xây dựng các tour trong nước như chương trình kích cầu du lịch nội địa TP HCM với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, du lịch từ thực tiễn của Hội An, liên kết du lịch Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng...

Ông Thiện khẳng định ngành đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân cả nước đi du lịch. Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, độc đáo, văn hóa đa dạng, ẩm thực hấp dẫn, cơ sở hạ tầng về khách sạn, khu nghỉ dưỡng không thua kém các nước phát triển, giá cả lại hợp lý.

Bộ trưởng dẫn chứng, năm 2019 du lịch Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến thành phố văn hóa Hội An hàng đầu châu Á... Hàng loạt khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, điểm đến, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành trong nước được vinh danh và nhận giải thưởng. Việt Nam còn là một trong sáu nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất.

"Vì vậy không có lý do gì để chúng ta không đi du lịch trong nước. Tôi đề nghị và trân trọng kính mời đồng bào và nhân dân cả nước đi khám phá, thưởng ngoạn các điểm đến hấp dẫn của Tổ quốc", ông Thiện nói.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Hoàng Phong.

Giải pháp thứ hai Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra là phục hồi và phát triển du lịch toàn diện hơn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng "không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ồ ạt khi không xác định được mức độ an toàn của các nước; ưu tiên bảo vệ sức khỏe của nhân dân kể cả phải hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt", Bộ sẽ bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới để phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Thủ tướng mở cửa từng bước.

Theo ông Thiện, để khôi phục du lịch hoàn toàn phải trải qua bốn giai đoạn. Thứ nhất là chỉ có du lịch nội địa; thứ hai là thí điểm đón khách quốc tế trên cơ sở trao đổi khách song phương giữa một số quốc gia an toàn; thứ ba là thí điểm mở rộng đón khách các nước, thực hiện trao đổi khách quốc tế. Cuối cùng là các hoạt động đón khách quốc tế, trong nước diễn ra bình thường.

"Hiện nay chúng ta nằm ở giai đoạn thứ nhất và để du lịch phục hồi hoàn toàn thì còn rất dài, phụ thuộc vào tình hình Covid-19 thế giới. Tuy nhiên, tôi khẳng định cuộc cạnh tranh khách du lịch quốc tế sau dịch sẽ rất khốc liệt, bởi vì tất cả các nước đều tranh thủ thời cơ", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự đoán.

Do ảnh hưởng của Covid-19, năm tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu, giảm hơn 50% so với cùng kỳ; lượng khách nội địa đạt 16 triệu lượt, giảm 58,5%. Tổng thu du lịch giảm gần 50% so với cùng kỳ.

Trong quý I có 95% các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế dừng hoạt động, số xin cấp mới giấy phép kinh doanh quốc tế giảm 48%. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong tháng 3-4, các khách sạn, cơ sở lưu trú cơ bản dừng hoạt động.

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, Thủ tướng khởi động lại thị trường du lịch nội địa tại Quảng Ninh ngày 24/5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đó ban hành chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Hầu hết địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đồng loạt hưởng ứng kế hoạch kích cầu, tổ chức hợp tác du lịch, hàng không và các điểm tham quan, giải trí, tạo sản phẩm kích cầu với nhiều ưu đãi, giá cả hợp lý.

Vì vậy, trong tháng 5, du lịch nội địa bắt đầu phục hồi, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 78% sau tháng 4 nhưng giảm 90% so với cùng kỳ. Dịp lễ 30/4, nhiều địa phương ghi nhận lượng khách nội địa tăng mạnh, như Hạ Long, Sầm Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Vũng Tàu, Đà Lạt... Đặc biệt, dịp cuối tuần, tại các điểm du lịch, công suất phòng khách sạn, các khu nghỉ dưỡng ven biển đạt 70-80%.

"Tuy nhiên, du lịch nội địa cũng mới phục hồi bước đầu và rất yếu ớt, cần có các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa", ông Thiện nhấn mạnh.

Viết Tuân - Hoàng Thùy