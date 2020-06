Giảm giá lôi kéo du khách trong nước

Hàng loạt điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng trong cả nước giảm giá vé để thu hút du khách nội địa.

Vingroup đưa ra chương trình ưu đãi 40% giá vé vào cổng VinWonders cho du khách địa phương ở 31 tỉnh thành lân cận các điểm du lịch của tập đoàn này. Danh sách cụ thể gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Du khách đông đúc tại sân bay Phú Quốc ngày 20/5. Ảnh: Nguyễn Nam.

Du khách ở các địa phương khác sẽ được giảm 20% giá vé và tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 200.000 đồng. Du khách khi mua 2 vé vào cổng tại VinWonders Nha Trang, Phú Quốc hoặc Nam Hội An sẽ được đặt phòng lưu trú trong hệ thống khách sạn với giá khoảng 700.000 đồng mỗi đêm cho hai người.

Trước đó, tập đoàn này cũng đã triển khai hoàn tiền 100% cho du khách đặt phòng dưới hình thức ghi nhận tín dụng tại chỗ, để chi tiêu cho các dịch vụ khác trong suốt thời gian lưu trú. Khách đặt phòng hai đêm trở lên tại Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng - Hội An theo giá niêm yết sẽ được miễn phí vé máy bay khứ hồi... Tất cả được áp dụng đến hết ngày 15/6.

Để kích cầu du lịch nội địa, nhiều địa phương và doanh nghiệp đưa ra gói ưu đãi để thu hút khách. Ảnh: Nguyễn Nam.

Từ tháng 6 - 9, chương trình "Hội An an toàn, công viên bừng sáng" giảm 30% giá vé show Ký Ức Hội An cho toàn bộ du khách Việt Nam. Ngoài ra, Công viên Ấn tượng Hội An cũng miễn phí vé vào cổng cho du khách vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần; miễn phí vé xem chương trình Ký Ức Hội An cho trẻ em dưới 1,4 m; giảm 200.000 đồng cho du khách là người Việt Nam, giá còn 400.000 - 550.000 đồng. Với người dân Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, vé giảm còn 300.000 đồng.

Trong khi đó, Sun World tung các chương trình ưu đãi tại một số điểm như tặng vé buffet trưa dành cho du khách mua vé cáp treo du ngoạn Bà Nà Hills; tặng vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa và vé cáp treo Fansipan cho du khách lưu trú tại Hotel de la Coupole - MGallery.

Tập đoàn này cũng giảm trực tiếp 250.000 đồng cho du khách mua vé cáp treo lên Fansipan, đồng giá cho cả người lớn và trẻ em, còn 500.000 đồng/vé. Người dân của 6 tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình sẽ được giảm giá vé lên tới 60%. Thời gian áp dụng đến ngày 15/7.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng giảm 30% giá vé tuyến cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long (Hải Phòng) từ ngày 6 - 30/6. Theo đó, với khách ngoại tỉnh, vé một chiều là 150.000 đồng; vé khứ hồi là 200.000 đồng. Với khách địa phương, lần lượt là 100.000 đồng và 150.000 đồng.

Bắt đầu từ ngày 01/06 đến hết 24/10/2020, Bamboo Airways cũng nâng khai thác tần suất chuyến bay lên 16 chuyến/ngày với chặng bay Hà Nội - TP HCM; 8 chuyến/ngày với chặng Hà Nội - Đà Nẵng; 6 chuyến/ngày chặng Hà Nội - Phú Quốc/Nha Trang/Quy Nhơn; 4 chuyến/ngày với chặng TP HCM - Đà Nẵng/Vinh. Đồng thời được triển khai là chương trình ưu đãi chào hè giá tốt: vé chỉ từ 99.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí); mở bán thẻ Bamboo Pass - Bay không giới hạn, tiết kiệm chi phí đi lại lên tới 40% và phối hợp với đối tác bán vé máy bay trả góp 0% lãi suất.

Trong khi đó, từ nay đến ngày 21/6, tập đoàn Mường Thanh sẽ triển khai chương trình ưu đãi "Summer Mega Sales" với mức giá chỉ từ 499.000 đồng/đêm một phòng. Khách hàng được sử dụng dịch vụ đến hết 31/12/2020. Cùng với đó, khu sinh thái Diễn Lâm cũng tung ra combo trọn gói chỉ 999.000 đồng cho chuyến nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên bên gia đình và người thân.

Nguyễn Nam

Xem thêm