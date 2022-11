Bộ trưởng Ngoại giao: Các đối tác ASEAN cần đối thoại thay đối đầu

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng ASEAN cần gửi thông điệp rõ ràng đến các đối tác về thúc đẩy hợp tác, đối thoại thiện chí thay cho đối đầu.

Phát biểu trong cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10/11 trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan tại Phnom Penh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh các đối tác tham gia hợp tác khu vực trên tinh thần cởi mở, minh bạch, bao trùm và tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan, lãnh đạo các nước ASEAN cùng 10 đối tác sẽ tiến hành hơn 20 hoạt động, dự kiến thông qua và ghi nhận hơn 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị ASEAN cần gửi thông điệp rõ ràng tới các đối tác về thúc đẩy hợp tác và đối thoại thiện chí, thay vì đối đầu và chỉ trích tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

ASEAN hiện duy trì quan hệ với 11 đối tác đối thoại đầy đủ, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Anh. Đại diện EU không dự các hội nghị lần này ở Phnom Penh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) dự phiên họp Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 31 tại Phnom Penh ngày 10/11. Ảnh: Trung tâm Truyền thông Phnom Penh ASEAN 2022.

Ông đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia với nhiều sáng kiến thiết thực, giúp giữ đà cho hợp tác ASEAN trong một năm nhiều khó khăn, thách thức.

Bộ trưởng chia sẻ ý kiến của các nước về duy trì đoàn kết, tự cường và khả năng thích ứng của ASEAN trong bối cảnh xuất hiện nhiều nhân tố gây bất ổn cho môi trường an ninh khu vực. Ông cho rằng hợp tác của trụ cột chính trị - an ninh nói riêng và của cả Cộng đồng ASEAN nói chung đều nhằm hướng tới mục tiêu vì lợi ích của người dân, bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định và phát triển cho người dân.

Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 31, các nước nhất trí kiến nghị lãnh đạo các thành viên ASEAN bổ nhiệm ông Kao Kim Hourn của Campuchia làm Tổng Thư ký ASEAN giai đoạn 2023-2027.



Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN sáng nay cũng tham dự lễ ký kết văn kiện mở rộng cho Ukraine tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), nâng tổng số thành viên hiệp ước lên 50 quốc gia và tổ chức, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba (giữa) tại lễ ký kết tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) ngày 10/11 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Thanh Danh.

Thanh Danh