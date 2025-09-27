Bộ trưởng Mỹ sẽ nói về 'tinh thần chiến binh' tại cuộc họp tướng lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth dự kiến phát biểu về tiêu chuẩn quân sự và "tinh thần chiến binh" khi họp với hàng trăm tướng quân đội vào tuần sau.

CNN ngày 26/9 dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cuộc họp tại căn cứ thủy quân lục chiến ở bang Virginia của Mỹ tuần sau sẽ giống một buổi "động viên tinh thần", nơi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và phác thảo tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ.

Ông dự kiến thảo luận các tiêu chuẩn mới về sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong mà sĩ quan phải tuân thủ. "Cuộc họp nhằm thiết lập khuôn khổ cho quân đội. Các tướng lĩnh sẽ là những khán giả tốt nhất về mặt hình ảnh. Đây giống như một buổi thị uy để Bộ trưởng Hegseth nói với họ rằng 'hãy sẵn sàng, nếu không sự nghiệp của quý vị sẽ bị rút ngắn'", một quan chức quốc phòng giấu tên tiết lộ.

"Sự kiện nhằm thể hiện sức mạnh của quân đội mới dưới sự lãnh đạo từ Tổng thống", một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth phát biểu tại một sự kiện ở Lầu Năm Góc hôm 19/9. Ảnh: AFP

Các nguồn tin cho biết thêm nhóm của ông Hegseth đang lên kế hoạch ghi âm bài phát biểu tại cuộc họp và sẽ công bố sau đó. Quan chức Nhà Trắng xác nhận chính quyền cũng có ý định quảng bá rộng rãi bài phát biểu này.

"Cuộc họp được xem là một cuộc trò chuyện kiểu mặt đối mặt. Ông ấy muốn tận mắt nhìn thấy các tướng lĩnh", Washington Post dẫn lời một nguồn tin khác nói.

"Tinh thần chiến binh" có thể mang những ý nghĩa khác nhau giữa các quân chủng, nhưng nhìn chung nó đề cập đến tinh thần tận tâm chuyên nghiệp với nhiệm vụ chiến đấu và giành chiến thắng trong xung đột. Đây là chủ đề thường xuyên được Bộ trưởng Hegseth, cựu sĩ quan Vệ binh Quốc gia Mỹ, đề cao.

Truyền thông Mỹ ngày 25/9 đưa tin Bộ trưởng Hegseth đã lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh Mỹ đang làm nhiệm vụ tới dự cuộc họp tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico vào tuần tới mà không nói rõ mục đích. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận thông tin, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cuộc họp.

Tổng thống Donald Trump sau đó nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông sẽ tới dự cuộc họp nếu các tướng lĩnh "muốn như vậy".

Theo các nguồn tin, mệnh lệnh từ Bộ trưởng Hegseth "áp dụng cho tất cả sĩ quan cấp cao mang quân hàm chuẩn tướng trở lên, đang phục vụ ở các vị trí chỉ huy và những cố vấn cấp cao nhất trong lực lượng của họ". Các tướng Mỹ đang chỉ huy lực lượng đóng quân tại nước ngoài cũng được yêu cầu về nước dự họp.

Chỉ thị trên tác động tới khoảng 800 tướng lĩnh ở các căn cứ khắp nước Mỹ và hàng chục quốc gia trên thế giới.

Quan chức Nhà Trắng và một nguồn tin am hiểu kế hoạch cho hay đây là cuộc họp chưa từng có tiền lệ, với ý tưởng bắt nguồn từ Bộ trưởng Hegseth. Ông thông báo cho Nhà Trắng về kế hoạch, nhưng bản thân Tổng thống Trump cũng biết rất ít chi tiết.

Một số quan chức Lầu Năm Góc đặt dấu hỏi về tính hợp lý của sự kiện khi hàng trăm tướng lĩnh được triệu tập gấp rút chỉ để nghe Bộ trưởng Hegseth phát biểu trong vài phút. Họ cảm thấy giận dữ trước ý tưởng rằng các lãnh đạo quân đội lâu năm cần được chỉ dẫn về cách chiến đấu.

"Họ không cần một bài thuyết trình từ Bộ trưởng Hegseth về tinh thần chiến binh", một quan chức quốc phòng nói.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Washington Post, AFP)