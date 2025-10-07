Bộ trưởng Malaysia: 'CĐV nổi giận vì án phạt từ FIFA'

Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh, người hâm mộ trong nước đang bị tổn thương, tức giận và đòi hỏi LĐBĐ Malaysia giải trình cặn kẽ vụ làm giả hồ sơ cầu thủ.

Trong thông cáo được đưa ra sáng 7/10, bà Hannah cho biết đã đọc toàn bộ bản án chi tiết do FIFA công bố, và nói rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần công khai ý định kháng cáo, đồng thời nộp hồ sơ theo đúng quy định của FIFA. "FAM không thể tiếp tục im lặng. Họ phải phản hồi rõ ràng trước những tiết lộ từ FIFA", Bộ trưởng 46 tuổi nói.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh. Ảnh: The Vibes

Bà Hannah tin người hâm mộ Malaysia đang "tổn thương, tức giận và thất vọng", khi bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia bị FIFA kết luận sử dụng giấy tờ giả. Dù vậy, bà kêu gọi công chúng không quay lưng với đội tuyển trong thời điểm khó khăn này.

Vị Bộ trưởng cũng gửi lời động viên đến các cầu thủ, khẳng định luôn ở bên cạnh họ, đồng thời khẳng định Bộ Thanh niên và Thể thao vẫn ủng hộ đội tuyển trong quá trình thi đấu và kháng cáo.

Trước đó, FAM đã ra thông báo, cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo theo đúng trình tự pháp lý. Họ nhấn mạnh rằng tất cả các tài liệu và bằng chứng hỗ trợ liên quan đến vấn đề này đều đã hoàn tất và sẵn sàng để nộp lên FIFA ngay lập tức thông qua các kênh chính thức. Tổ chức này cũng cam kết bảo vệ lợi ích của bóng đá quốc gia, bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đảm bảo quá trình này được thực hiện minh bạch và đúng quy định.

Thông báo của FAM trên Facebook thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ với hành động của liên đoàn nước này. "Các người là hậu duệ của những kẻ phản bội", tài khoản Rosli Abdulrahman viết.

"Thật xấu hổ", @ShahrulE-zwan Zabri bình luận. "Muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại lừa dối. Ai đã làm việc này? Những đứa trẻ Malaysia rồi sẽ không có cơ hội khoác áo đội tuyển hay sao. Những cầu thủ được ca tụng bấy lâu nay đâu rồi?".

@Nazri Kamaruddin thì lên tiếng: "Các người từ chức đi. Không thấy xấu hổ sao? Hành vi này thật ngu ngốc".

Trên fanpage có tích xanh của Hội CĐV tuyển Malaysia HarimauMalaya, với hơn 1,8 triệu người theo dõi, có khoảng gần 4 nghìn bình luận trong vòng 10 tiếng dưới bài đăng về án phạt của FIFA. Đa số cũng tỏ ra bất bình với cách làm của FAM, cho rằng thời đại này không thể gian dối bằng cách tẩy trắng nhân thân như những gì họ đang bị cáo buộc.

Duy Mạnh tranh bóng bổng với Figueireido trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Bản án chi tiết từ FIFA hôm 6/10 có đoạn họ đã mở thủ tục kỷ luật Malaysia ngày 22/8. Trùng hợp là cũng trong ngày đó, Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. Hiện, ông Yusoff Mahadi là quyền Chủ tịch.

Trong bản án, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) chỉ ra sự chênh lệch giữa giấy khai sinh FAM nộp và bản gốc mà FIFA thu thập được. Ví dụ, FAM trình hồ sơ cho rằng ông của tiền vệ Hector Hevel sinh tại Malacca (Malaysia), nhưng tài liệu gốc xác nhận anh sinh ở The Hague, Hà Lan. Tình huống tương tự xảy ra với sáu cầu thủ còn lại, gồm Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueireido và Irazabal, khi nơi sinh thật của ông bà họ đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

FIFA cho rằng FAM không kiểm chứng giấy tờ gốc, mà chỉ dựa vào bản sao do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) tự cấp, trong khi NRD thừa nhận không có bản khai sinh gốc trong hồ sơ. Cơ quan này chỉ dựa trên "bằng chứng thứ cấp" từ nước ngoài để xác nhận cầu thủ có gốc Malaysia.

FDC kết luận rằng FAM đã thiếu cẩn trọng và vi phạm quy định về tính trung thực trong hồ sơ cầu thủ, đồng thời áp dụng Điều 22 Quy định kỷ luật FIFA về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu sai lệch.

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép chơi hai trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, đều gặp Lào, tại Vientiane tối 9/10 và Kuala Lumpur sau đó năm ngày. Đoàn quân Peter Cklamovski đang dẫn đầu bảng F vòng loại với hai trận toàn thắng, nhưng có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam vì dùng 7 cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Hoàng An tổng hợp