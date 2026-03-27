Bộ trưởng Hegseth: Cường kích A-10 đang oanh tạc tự do ở Hormuz

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố cường kích A-10 và trực thăng AH-64 Apache đang tự do oanh tạc ở Hormuz, khiến Iran khó rải thủy lôi ở eo biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 26/3 cho hay hải quân Iran đã suy yếu đến mức không thể tiến hành các hoạt động cản trở tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

"Lực lượng hải quân cũng như năng lực phòng thủ bờ biển Iran đã chịu thiệt hại đến mức hoạt động tác chiến của họ bị hạn chế tối đa, trong khi chúng tôi vẫn di chuyển được qua khu vực đó", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lấy ví dụ rằng cường kích A-10 Thunderbolt II và trực thăng AH-64 Apache của nước này đã bay tự do khắp không phận Iran, trong đó có cả eo biển Hormuz, dù chúng là những phi cơ bay thấp, dễ bị phòng không đối phương nhắm mục tiêu nhất.

Cường kích A-10 Mỹ tham gia chiến dịch không kích Iran. Ảnh: US Air Force

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 19/3 thông báo phi đội cường kích A-10 đã "bắt đầu tham chiến và đang săn tìm xuồng các tấn công nhanh trên eo biển Hormuz", trong khi trực thăng AH-64 Apache tham chiến ở sườn phía nam, đối phó máy bay không người lái (UAV) tự sát Iran.

Xuồng tấn công nhanh và UAV tự sát là những vũ khí được Iran sử dụng để tập kích tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải huyết mạch này gần như bị tê liệt. Cường kích A-10 cùng trực thăng Apache với pháo nòng xoay và tên lửa dẫn đường được coi là phương thức phù hợp để đối phó với những vũ khí này của Iran.

"Những máy bay yểm trợ hỏa lực trên không tầm thấp, bay chậm như vậy thường chỉ được triển khai khi kẻ địch không còn hệ thống phòng không đáng kể nào. Do đó, sự hiện diện của chúng là bằng chứng cho thấy hệ thống phòng không, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran đã bị phá hủy. Các lãnh đạo cấp cao của họ thì đang ẩn náu dưới các hầm ngầm", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Nhà Trắng ngày 24/3. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận quân đội Israel đã hạ sát chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, tư lệnh hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người phụ trách chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz của Tehran.

"Thưa Tổng thống, họ không chỉ không còn hải quân mà còn mất cả chỉ huy hải quân", ông Hegseth nói về vụ hạ sát Tangsiri, thông báo thêm rằng hơn 150 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm kể từ khi nổ ra xung đột hôm 28/2.

Khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến việc IRGC gây nguy hiểm cho các tàu thương mại bằng cách rải thủy lôi khắp eo biển Hormuz, ông Hegseth nói sự suy yếu của lực lượng Iran sẽ khiến họ gặp khó khăn với việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định chỉ mới gần 30 ngày trước, Iran còn sở hữu lực lượng quân sự hiện đại.

"Chưa bao giờ trong lịch sử, quân đội một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng tới vậy", ông Hegseth tuyên bố, thêm rằng khả năng chiến đấu của Mỹ và Israel tiếp tục tăng trong khi sức mạnh của Iran suy yếu.

Vị trí eo biển Hormuz cùng các khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian

Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt với an ninh năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới bị ảnh hưởng do gián đoạn tại đây, trong khi lưu lượng tàu giảm tới 95% so với trước xung đột.

Giới chức Iran hôm 26/3 thông báo cho phép một số quốc gia thân thiện như Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga sử dụng eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran cũng nhiều lần cảnh báo vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel, Mỹ cùng đồng minh.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, CNN, AP)