Israel có thể đã hạ sát tướng Iran phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz

Chuẩn đô đốc Tangsiri, tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được cho là đã thiệt mạng do đòn không kích từ Israel vào khu vực gần eo biển Hormuz.

Jerusalem Post ngày 26/3 dẫn lời quan chức Israel cho biết quân đội nước này đã mở cuộc không kích vào Bandar Abbas, thành phố cảng quan trọng của Iran nằm gần eo biển Hormuz, khiến chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, tư lệnh hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.

Quan chức Israel nói thêm ông Tangsiri là người phụ trách chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz. Quân đội Israel và chính quyền Iran chưa bình luận về sự việc.

Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Thông tin ông Tangsiri bị nhắm mục tiêu đánh dấu diễn biến quan trọng trong cuộc xung đột hiện nay, nhất là khi xét tới vai trò của hải quân IRGC trong các hoạt động hàng hải của Iran.

IRGC được coi là lực lượng gần như đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát và đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) vào hàng chục tàu hàng, tàu dầu đi qua khu vực, khiến huyết mạch hàng hải này tê liệt.

Theo nguồn tin từ AP, một số tàu khi muốn qua eo biển Hormuz hiện nay phải "trả phí" và cung cấp bản kê khai hàng hóa, thông tin chi tiết về thủy thủ đoàn cũng như thông tin điểm đến cho hải quân IRGC kiểm tra.

Iran tuần này được cho là đã gửi thông báo rằng "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Tehran. Tuy nhiên, họ đe dọa sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel, Mỹ cùng đồng minh.

Vị trí eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 25/3 cho hay tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Bangchak đã đi qua eo biển an toàn hai ngày trước đó, sau cuộc đàm phán với Đại sứ Iran tại Bangkok. Giới chức Ấn Độ cùng ngày tuyên bố tàu nước này có thể di chuyển tự do qua eo biển Hormuz mà không gặp phải cản trở nào từ Iran.

