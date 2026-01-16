Bộ trưởng Công an: Tội phạm mạng sẽ không đi 'cửa chính'

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, tội phạm mạng sẽ không đi "cửa chính", không tấn công nơi được bảo vệ tốt nhất mà sẽ lợi dụng nơi yếu nhất, chủ quan nhất để xâm nhập.

Chiều 16/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, dành gần một giờ phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng đánh giá việc triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành Công an có nhiều điểm nổi bật. Ứng dụng VNeID tiếp tục được bổ sung một số tiện ích mới; Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong nội bộ ngành, đặc biệt là chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử, đã có những thay đổi mang tính đột phá.

Bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao cảnh giác trong bảo đảm an ninh dữ liệu, nhất là tại các đơn vị, cơ quan trọng yếu. Theo ông, bài học quốc tế về an ninh mạng cho thấy tội phạm không tập trung tấn công lực lượng tốt nhất, tinh nhuệ nhất, mà thường tìm đến những nơi yếu nhất, mất cảnh giác nhất để xâm nhập.

"Đừng chủ quan nghĩ rằng nhà mình đã rất chắc chắn, có 5–6 cái khóa, muốn vào phải mở từng khóa một. Với an ninh mạng, đôi khi kẻ xấu sẽ vào theo cửa thông gió. Nôm na là như vậy, nên phải hết sức tập trung, cảnh giác", Bộ trưởng chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

VNeID giảm thời gian làm thủ tục từ nửa giờ xuống vài giây

Báo cáo trong hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, năm 2025, Bộ Công an đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng VNeID, tiến tới trở thành kênh giao tiếp trực tuyến chủ yếu giữa người dân với cơ quan hành chính để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh.

Theo Cục trưởng C06, 100% công dân đã được cấp mã định danh, cá nhân, hơn 87 triệu thẻ CCCD gắn chip được cấp phê duyệt và cấp 67 triệu tài khoản VNeID. 86,97% người dân từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản ngân hàng; 20 triệu chữ ký số được cấp và 39,52% dân số được tiếp cận với mạng 5G.

Ứng dụng VNeID đã triển khai trên 50 tiện ích với trên 6 triệu người dùng hàng ngày, tích hợp loại giấy tờ thiết yếu của người dân, theo Cục trưởng C06. Việc xác thực sinh trắc học cũng đã được triển khai tại 18 sân bay cho 1,2 triệu lượt khách, giảm thời gian làm thủ tục xuống còn 3 đến 5 giây.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Hải Thư

C06 cũng tạo lập dữ liệu định danh cá nhân, định danh tổ chức, định danh tàu thuyền, định danh địa điểm và tiến tới là định danh hóa chất, hàng hóa, đối soát và xác thực 2,1 tỷ yêu cầu tra cứu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các nền tảng khuyến khích người dân tham gia môi trường số được phát triển như: sử dụng CCCD khám chữa bệnh tại 12.455 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc; Sử dụng CCCD thay thế ATM, tiết kiệm chi phí in cho mỗi thẻ ngân hàng.

Người dân bước đầu đã hình thành thói quen và kỹ năng giao tiếp số với cơ quan nhà nước, đóng góp 27,4 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp, văn kiện Đại hội thứ XIV của Đảng...

Trong thời gian tới, C06 tiếp tục tham mưu các giải pháp đột phá, đẩy mạnh thúc đẩy công dân số, qua việc xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết về công dân số; hoàn thiện 5 nhóm tiện ích: lưu trữ dữ liệu số của công dân; định danh xác thực điện tử và cung cấp dịch vụ chữ ký số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; ví điện tử, kênh thanh toán chi trả sinh xã hội; kênh giao tiếp chính thức đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân và doanh nghiệp.

Một cụm camera AI trên phố Trần Khát Chân. Ảnh: Việt An

Cũng tại hội nghị, Công an Hà Nội đưa ra đánh giá tổng kết một tháng chính thức đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm. Đây là các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Sau một tháng, hệ thống camera AI đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phục vụ xử lý vi phạm (phạt nguội). Trong đó, phổ biến là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%; gồm 1.962 ôtô, 2.253 môtô); không đội mũ bảo hiểm 2.053 trường hợp (chiếm 32,32%); ngoài ra còn có các lỗi vi phạm khác (dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ, không thắt dây an toàn).

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an Thành phố cho hay, đã xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi (không cần phải đến cơ quan Công an).

Công an Hà Nội khẳng định tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là "lấy phòng ngừa là chính". Công nghệ được đưa vào để hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng vi phạm và phòng chống ùn tắc giao thông.

Hải Thư