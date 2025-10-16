Hà NộiBộ Công an ra mắt giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên VNeID với kỳ vọng sẽ đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái.

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) triển khai thí điểm giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất - VNIDCheck - trên nền tảng VNeID.

Mẫu tem VNIDCheck. Ảnh: C06

Theo C06, một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và hóa chất, tiền chất... Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý hơn 47.000 vụ vi phạm với giá trị khoảng 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Trong khi đó, hóa chất, tiền chất, nhiều loại tiền chất công nghiệp đang bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp. Hơn nữa, nhiều hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Nhiều bất cập nhưng công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử. Việc này gây khó cho nhà chức trách trong truy vết, theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp. Người tiêu dùng thì không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Do đó, Bộ Công an đã nghiên cứu và ra mắt "Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất" - VNIDCheck - nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý vì thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó cũng dễ dàng truy xuất thông tin minh bạch về sản phẩm và thực hiện phản ánh, cảnh báo trên nền tảng VNeID.

Với doanh nghiệp, VNIDCheck giúp kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho việc miễn giảm thuế và thúc đẩy xuất khẩu.

Đây cũng là công cụ để cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất thông qua kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ phân tích.

Phạm Dự