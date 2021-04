Bố trí giường nghỉ cho người dân làm căn cước xuyên đêm

Cao BằngXã Cô Ba, huyện Bảo Lộc bố trí giường ngủ qua đêm cho những người dân phải đi đường xa để làm căn cước công dân gắn chip.

Tối 6/4, ông Ma Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cô Ba (huyện Bảo Lộc), cho hay địa phương tổ chức cấp căn cước mới cho người dân 10 xóm trên địa bàn từ 3 ngày nay.

Theo kế hoạch, trong vòng 4 ngày tính từ 4/4, xã phải hoàn thành việc làm căn cước công dân cho hơn 2.600 người nên lực lượng công an tổ chức làm xuyên đêm. Đây là lần đầu tiên xã miền núi này tổ chức cấp căn cước ngoài giờ hành chính.

"Bà con từ các xóm đến rất đông, điểm làm căn cước luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải chờ đợi lâu, nhất là những người già ở cách trung tâm xã hơn chục km đường rừng, trời lại mưa suốt những ngày qua", ông Dũng nói và cho hay đây là lý do xã bố trí hơn 20 giường nằm để phục vụ người dân ở lại qua đêm.

Giường nằm tại điểm làm căn cước công dân xã Cô Ba, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Cô Ba, nơi cấp căn cước và bố trí giường nghỉ vốn là khu cách ly được huyện Bảo Lộc chuẩn bị sẵn trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nên có sẵn cơ sở vật chất.

Số người từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân ở Cao Bằng là hơn 400.000. Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho 24 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ này, tiếp nhận 22 bộ thiết bị thu nhận hồ sơ căn cước cho Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an 10 huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng cấp căn cước gắn chip cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp dân từ 7h đến 22h tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật). Ngoài điểm cấp cố định tại trụ sở tiếp dân, công an các địa phương ở Cao Bằng thành lập thêm nhiều tổ lưu động xuống địa bàn.

Đầu tháng 3, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1/7, lực lượng chức năng các địa phương cấp 50 triệu thẻ căn cước mới; trong đó, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh, thành (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh) phải được cấp căn cước trước 30/4. Thời gian qua, công an các địa phương đã tổ chức làm cả ngày và đêm để thực hiện mục tiêu này.

Gia Chính