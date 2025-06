Ba lý do tôi không đến quán ăn 'không nhận chuyển khoản'

Quán ăn mà tôi hay ghé đã tháo mã QR xuống và thay bằng tờ A4 'không nhận chuyển khoản'.

Mỗi cuối tuần, tôi thường ghé quán hủ tiếu quen ở đầu đường ăn sáng. Trước đây, quán có dán sẵn mã QR để khách tiện chuyển khoản. Vậy mà gần đây, tờ giấy in mã đó đã được gỡ xuống. Có lẽ ai cũng đã biết nguyên nhân là gì. Và kể từ hôm đó, tôi cũng không quay lại quán này ăn lần nào.

Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất cảm thấy e ngại khi quán ăn hay tiệm cà phê không chấp nhận chuyển khoản. Có thể với nhiều người, chuyện này chẳng mấy quan trọng, nhưng có ba lý do khiến tôi dần lựa chọn nơi khác:

Thứ nhất, chuyển khoản quá tiện lợi. Chúng ta đang sống trong thời đại mà ở khu vực đô thị, hầu như ai cũng có tài khoản ngân hàng, ví điện tử, có thể quét mã thanh toán chỉ bằng một cái chạm điện thoại.

Nhiều khi đi chạy bộ buổi sáng về ghé quán ăn, tôi không mang theo ví, chỉ có điện thoại. Trong khi đó, nếu chỉ cần một mã QR nhỏ gọn dán trên tường, mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều, cả cho người bán lẫn người mua.

Lý do thứ hai là cảm giác minh bạch, rõ ràng. Nhưng từ góc nhìn người tiêu dùng, việc có thể chuyển khoản giúp tôi yên tâm hơn về quy trình thanh toán. Nhiều lần, do chủ quan, tôi không đếm lại hoặc nhìn kỹ tiền hoàn lại, phải nhận tiền rách, tiền cũ, không đủ tiền. Với một số giao dịch lớn hơn, tôi cũng dễ kiểm tra lại lịch sử chi tiêu của mình. Đó là cách mà công nghệ mang lại sự minh bạch và an toàn cho cả hai phía.

Và lý do cuối cùng là xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Rất nhiều bạn bè tôi, đặc biệt là người trẻ, gần như không dùng tiền mặt nữa. Thậm chí nhiều nơi, từ ly trà tắc đến gói xôi người bán cũng có mã QR.

Sự linh hoạt trong thanh toán cũng là một phần của trải nghiệm dịch vụ. Tại sao mua hàng online còn có hai lựa chọn ship COD hoặc thanh toán trước, còn hàng quán lại không cho thanh toán qua QR code mà bắt chỉ tiền mặt?

Mỗi người bán có hoàn cảnh và lý do riêng, nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong những quán ăn thân thuộc ngày nào sẽ cân nhắc lại, bởi đơn giản, đó là điều mà rất nhiều khách hàng đã quen thuộc và hơn hết, thanh toán online là quy trình rất khó đảo ngược.

Thanh Tâm