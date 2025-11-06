Vốn 500 triệu mở tiệm điện thoại 'thu nhập 8 triệu đồng một tháng'

Có phải tiệm điện thoại nhỏ lẻ bây giờ kinh doanh rất khó khăn?

Hai vợ chồng tôi mở cửa hàng điện thoại tại nhà, tính trung bình mỗi tháng tổng thu 150 triệu, lợi nhuận khoảng 15%, tức 22,5 triệu đồng.

Thời gian làm việc từ 7h đến 21h, tức 14 tiếng, trừ 2 tiếng nghỉ ngơi, cơm nước còn khoảng 12 tiếng mỗi ngày.

Đó là chưa kể hàng điện tử dễ hư hao, lỗi mẫu, tồn kho... và còn chưa tính mặt bằng là nhà riêng và vốn bỏ ra khoảng 500 triệu đồng. Với lợi nhuận 22,5 triệu chia cho 2 người, làm 12 tiếng một ngày thì tính ra cũng chỉ được tầm 8 triệu đồng một tháng cho 8 tiếng làm việc.

Nếu so sánh thì tôi thấy còn thua đi làm công ăn lương. Làm công ăn lương không phải bỏ vốn, không phải tính toán lo toan gì, tối về chỉ việc ngủ ngon lành.

Chưa kể, nếu đem 500 triệu vốn gửi ngân hàng thì cũng có thêm một khoản tiền lãi mỗi tháng. Nói đi cũng phải nói lại, kinh doanh như tôi được cái là không bị gò bó thời gian nhưng ngược lại thì lúc nào đầu óc cũng phải lo toan, tính toán...

Tóm lại, hai vợ chồng tôi tự kinh doanh nhưng thu nhập không cao, có cách nào để một cửa hàng điện thoại nhỏ như tôi vẫn có thể tồn tại, tối ưu lợi nhuận hay thời buổi này làm nhỏ lẻ không còn lời nhiều nữa?

Thanh Đạt