'Tôi bán hàng gia dụng nếu doanh thu 200 triệu sẽ lỗ 20 triệu đồng'

Với doanh thu 200 triệu đồng, tính mức lãi cao nhất 20%, tôi chỉ lời 40 triệu đồng nhưng tính chung thì vẫn lỗ.

"Tôi bán hàng gia dụng, mức lãi cao chỉ 20%. Với số tiền doanh thu 200 triệu đồng tôi lãi 40 triệu một năm, chưa trừ tiền mặt bằng một năm 60 triệu đồng. Vậy là tôi lỗ 20 triệu một năm? Nếu phải đóng thuế trên 200 triệu doanh thu, chắc tôi phải bỏ việc đi làm công nhân".

Độc giả nickname inhluan198619860 chia sẻ như trên, cho rằng ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng một năm để chịu thuế là chưa hợp lý, chưa phản ánh đúng thực tế hoạt động và lợi nhuận của hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng để xác định hộ kinh doanh phải nộp thuế chưa phù hợp, bởi với mức này, phần lớn hộ nhỏ lẻ vẫn chưa có lãi sau khi trừ chi phí.

Độc giả nickname KNM viết: "Tôi cho rằng nên nuôi dưỡng nguồn thu. Mức 200 triệu đồng một năm, tạm tính lợi nhuận là 40 triệu đồng một năm = 3,3 triệu đồng một tháng, một hộ gia đình 3 người kinh doanh một quán nhỏ thì mỗi người có 1,1 triệu đồng tháng mà đã phải đóng thuế?".

Theo một chuyên gia thuế, doanh thu 200 triệu đồng thực tế không tạo ra lợi nhuận với nhiều cơ sở kinh doanh, bởi chỉ riêng chi phí lao động của chủ hộ và người thân hỗ trợ có thể đã vượt mức này.

Độc giả MaiMai làm bài toán: "200 triệu đồng chia cho 365 gần bằng 550 nghìn đồng một ngày. Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập thấp chủ yếu tận dụng công sức của bản thân.

Bản thân tôi là chủ hộ kinh doanh kiêm rất nhiều chức vụ. Nếu trả tôi 15 triệu đồng một tháng, chưa kể luôn ngoài giờ, thì thu nhập 200 triệu không đủ bù chi, chưa kể rất nhiều chi phí khác như mặt bằng, điện, nước...

Nay tính 200 triệu x 7% = 14 triệu. Tôi thấy cách tính còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế".

Độc giả nickname thongminh cũng đưa ra tính toán: "Doanh thu một tỷ đồng một năm nếu lời được 10% (nhiều ngành còn không lời được 10%) thì tiền lời được 100 triệu. Chia 12 tháng, mỗi tháng lời được khoảng hơn 8 triệu đồng mức này còn chưa đủ sống ở thời buổi hiện nay.

Vậy doanh thu 200 triệu đồng một năm, đang lỗ,mà đã đóng thuế thì 'ngột ngạt' cho hộ kinh doanh quá. Theo tôi, nên thu thuế từ 1 tỷ trở lên và minh bạch doanh thu bằng hóa đơn kết nối với máy tính tiền. Hỗ trợ hộ kinh doanh chi phí thiết bị hợp lý và thủ tục kê khai đơn giản, dễ thực hiện".

Đồng quan điểm, độc giả nickname hailongfoto đề xuất: "Tôi đi làm thị trường nhiều nên cũng nắm được phần nào. Đại đa số các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ, ví dụ như một cửa hàng tạp hóa ở thành phố, thị trấn mà doanh thu một tỷ đồng năm trở xuống thì hơi eo hẹp.

Vì đặc thù hàng tiêu dùng thiết yếu là lãi ít hoặc lấy công làm lãi. Có nhiều gia đình mở cửa hàng cũng chỉ thêm thắt đồng ra đồng vào cho chi phí sinh hoạt. Đây là đang nói các cửa hàng mở tại nhà, chưa phải chịu thêm chi phí mặt bằng. Chứ nếu thêm chi phí mặt bằng vào thì phải tầm 1,5 tỷ trở lên mỗi năm mới trụ được".

Hữu Nghị tổng hợp