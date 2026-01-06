Đau đầu vì tiệm sửa xe mỗi tháng phải doanh thu 150 triệu đồng

Tôi đang thuê mặt bằng 16 triệu đồng và trả lương cho hai người làm 24 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính tiền ăn và các chi phí khác.

Tôi đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy nhưng trong tình trạng khó khăn. Chi phí mỗi tháng như sau:

- Tiền thuê mặt bằng 16 triệu đồng.

- Tiền điện, nước 2 triệu đồng.

- Lương hai nhân viên 24 triệu đồng.

- Tiền ăn uống phát sinh của hai nhân viên 8 triệu đồng.

Như vậy, ít nhất mỗi tháng tôi phải tốn chi phí cố định là 50 triệu đồng, chưa tính những khoản khác. Để có tiền lời đủ để hòa chi phí chi ra, doanh thu của tôi phải đạt 150 triệu một tháng.

Vấn đề khiến tôi trăn trở là với mức chi phí như vậy, việc duy trì doanh thu ổn định ở ngưỡng này thực sự rất áp lực, nhất là trong bối cảnh lượng khách không đều và cạnh tranh ngày càng cao.

Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng cầm cự, tìm cách tối ưu chi phí, hay thay đổi mô hình kinh doanh để phù hợp hơn?

Hải Anh