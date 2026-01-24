Bộ tem Tết Bính Ngọ có hình ảnh ngựa chín hồng mao

Bộ tem Tết Bính Ngọ lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh", mang thông điệp ''Mã đáo thành công''.

Các sản phẩm gồm hai mẫu tem và một bloc tem, do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành. Bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, nổi bật là hình tượng ngựa chín hồng mao. Trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, đây là một trong những lễ vật kén rể thuộc hàng hiếm có khó tìm của vua Hùng, cùng "voi chín ngà, gà chín cựa".

Trong mẫu đầu tiên, ngựa bạch có bờm dài, lông mi cong, cặp chân thon, mảnh, cõng dàn trống con, tượng trưng cho tính âm. Sang hình thứ hai, ngựa tía với bờm ngắn, lông mày rậm, cặp chân chắc, khỏe, ngực nở, cõng chiếc trống cái, hiện thân cho tính dương. Trống cái và trống con thuộc bộ khí nhạc dân gian Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh mong muốn thể hiện ý tưởng bản hòa ca chào năm mới với tiếng trống, âm thanh của vó ngựa hòa cùng những chiếc chuông lục lạc.

Bộ tem tạo sự hòa hợp âm dương, mang thông điệp về sự bứt phá, thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mẫu bloc tả đàn ngựa gồm tám con đang phi, gửi ước vọng Tết đoàn viên. Đặt ở trung tâm là hình tượng thiên lý mã, được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng, như lời chúc thăng tiến và thắng lợi cho năm mới. Giữa đàn ngựa có một con quay lại phía sau để khích lệ, bổ trợ cho thông điệp ''Mã đáo thành công''.

Thiết kế bloc tem của họa sĩ Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họa sĩ khai thác hình tượng ngựa từ dân gian như cặp ngựa trắng - ngựa đỏ, ngựa cõng phượng hoàng trong các đền phủ, song biểu đạt bằng giao diện mới, sử dụng màu sắc hiện đại, bắt kịp xu hướng. Cách anh tạo hình ngựa cũng mang nét trẻ trung, với lông mi cong vút, móng đỏ của ngựa cái, móng đen của ngựa đực. Hình ảnh hoa đào, hoa mai trên yếm của hai bên hông con vật giống những chiếc áo dài lụa gấm mà người Việt thêu trong dịp Tết, khác biệt chi tiết vân mây, rồng phượng ở ngựa cổ của cha ông.

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1974, tốt nghiệp khoa Đồ họa, ngành Thời trang, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Tính đến nay, anh có bảy năm thiết kế tem Tết Việt Nam. Họa sĩ cho biết gặp nhiều áp lực khi phải khai thác nội dung sao cho mới lạ, không trùng lặp những năm trước. Để duy trì phong độ, anh nỗ lực tìm hiểu vốn dân gian và kiến thức văn hóa.

Trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hành bốn bộ tem kỷ niệm sự kiện lớn. Đó là hai mẫu và một bloc tem kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, một mẫu tem dịp 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, hai mẫu tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hai mẫu chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phương Linh