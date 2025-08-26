Bộ tem Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phát hành chiều 26/8, tại Hà Nội.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hành bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), gồm một mẫu tem và một block.

Ký phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Trọng Đạt

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Mẫu block thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc. Nền block sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Trọng Đạt

Tem có khuôn khổ 32 x 43 mm, còn block có khuôn khổ 80 x 100mm với giá mặt lần lượt là 4.000 và 19.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên toàn quốc tại các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8 đến ngày 30/6/2027.

Theo ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Bưu chính - Bộ Khoa học và Công nghệ, vào 27/8/1946, nhân kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh cho phép Nha Bưu điện Việt Nam in và phát hành bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Bộ tem mang tên "Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945)", gồm 5 mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với 5 màu xanh, đỏ, vàng, lam, tím, cùng dòng chữ "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Ông Trung cho biết, kể từ đó đến nay đã có 10 bộ tem phát hành về đề tài Quốc khánh, vào các năm 1946, 1957, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 và 2005. "Việc phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Bộ Khoa học và Công nghệ để kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2025", Vụ trưởng Bưu chính nói.

Theo ông, con tem nhỏ bé nhưng là "đại sứ văn hóa", thể hiện chủ quyền của Việt Nam trong "lãnh thổ bưu chính" chung của 192 quốc gia thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới, cũng như trong cộng đồng người sưu tập và yêu tem.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội (bên trái), đại diện các cơ quan Quốc hội nhận bức tranh tem từ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Trọng Đạt

Nhân sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng các cơ quan Quốc hội Việt Nam bức tranh tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

