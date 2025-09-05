Bộ Tài chính vẫn muốn đánh thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc, song mức thuế suất cao nhất vẫn là 35%.

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, chi phí tính thuế khác). Thuế suất tối đa là 35%, với thu nhập tính thuế trên 100 triệu. Biểu thuế lũy tiến được rút gọn xuống còn 5 bậc.

Đề xuất điều chỉnh bậc thuế của Bộ Tài chính:

Bậc thuế Hiện hành Phương án trình Chính phủ Thu nhập tính thuế (triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) Thu nhập tính thuế (triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) 1 đến 5 5 đến 10 5 2 > 5-10 10 > 10-30 15 3 > 10-18 15 > 30-60 25 4 > 18-32 20 > 60-100 30 5 > 32-52 25 trên 100 35 6 > 52-80 30 7 trên 80 35

Trước đó, một số chuyên gia cho rằng thuế suất thu nhập cá nhân tối đa 20-25% sẽ phù hợp hơn với Việt Nam khi thu nhập bình quân không cao, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư.

Theo một khảo sát được VnExpress thực hiện vào tháng 8, khoảng 68% trong gần 5.000 người tham gia lựa chọn phương án thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 20-25%. Chỉ 5% đồng ý chịu thuế cao nhất 35%, trong khi 11% lựa chọn mức tối đa 30%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số nước vẫn duy trì thuế suất cao nhất 35% (Thái Lan, Indonesia, Philippines), thậm chí 45% (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ).

Cơ quan này cũng cho rằng việc điều chỉnh thuế suất theo phương án tại dự thảo, đồng thời với nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung các khoản giảm trừ khác (y tế, giáo dục) sẽ khiến mức điều tiết thuế - tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu nhập - giảm. Việc này hỗ trợ cho người nộp thuế, nhất là cá nhân có thu nhập trung bình, thấp chuyển sang diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, mức thuế điều tiết của người có thu nhập cao hơn cũng giảm so với hiện hành.

Ví dụ, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng một tháng, mức thuế hiện nộp 125.000 đồng một tháng. Sau khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án đề xuất sẽ không phải nộp thuế.

Với người thu nhập 25 triệu đồng một tháng, số thuế phải nộp giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng một tháng, giảm 92%. Tương tự, thu nhập 30 triệu đồng được giảm 73% số thuế phải nộp trong tháng.

Theo báo cáo khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 5,4 triệu đồng và nhóm hộ có thu nhập cao nhất - tương ứng 20% dân số giàu nhất - thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng một tháng mỗi người.

Theo Bộ Tài chính, việc điều tiết thuế cũng hướng tới nhóm người thu nhập trung bình cao. Cụ thể, mức thuế 5% ở bậc 1 áp dụng với thu nhập tính thuế 0-10 triệu đồng, tương đương thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân 1 người phụ thuộc 20-35 triệu đồng. Mức thuế suất bậc 2 áp dụng với thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng, tương đương thu nhập 35-56 triệu đồng...

Về thu ngân sách, Bộ Tài chính tính toán mức giảm thu theo phương án trình Chính phủ là 8.740 tỷ đồng.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Phương Dung