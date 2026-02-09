Bộ Tài chính: Áp thuế vàng miếng không gây xáo trộn thị trường

Bộ Tài chính cho rằng quy định áp thuế vàng miếng không gây xáo trộn thị trường, đòng thời là bước đi cần thiết góp phần hạn chế việc đầu cơ.

Tại kiến nghị gửi Bộ Tài chính, cử tri TP HCM lo ngại việc thu thuế với giao dịch vàng miếng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, chính sách này cũng làm tăng chi phí giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý sở hữu, sự ổn định của thị trường vàng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định các quy định này không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nó cũng không làm xáo trộn thị trường và là bước đi cần thiết để góp phần hạn chế việc đầu cơ, góp phần ổn định thị trường vàng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhà điều hành sẽ thu thuế với giao dịch vàng miếng là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Cụ thể, mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá bán vàng miếng × thuế suất 0,1%.

Ví dụ, trường hợp người dân bán vàng miếng thu về 500 triệu đồng thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 500.000 đồng (tức là 0,1% trên tổng số tiền thu về).

Theo Bộ Tài chính, việc áp thuế đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, người dân, và được đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Đồng thời, Luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng để tiết kiệm, cất giữ (không phải kinh doanh). Việc này, theo Bộ Tài chính, nhằm phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân hiện nay.

Để đảm bảo quy định khả thi, Chính phủ sẽ đưa ra ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

"Chính phủ quyết định việc thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng khi các điều kiện về quản lý thị trường này đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu", Bộ Tài chính cho biết.

Thực tế, thuế thu nhập là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới phân tích cho rằng việc đánh thuế với kim loại quý có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản. Giải pháp này cũng giúp chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Biến động của thị trường vàng trong nước là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường tại kỳ họp này. Giá vàng tăng cao thời gian qua, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Để ổn định thị trường, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Từ 10/10, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ. Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng minh bạch hóa giao dịch, giúp Chính phủ quản lý được thị trường vàng.

Phương Dung