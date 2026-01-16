Bò tái chanh vào danh sách món dùng chanh ngon nhất thế giới

Món duy nhất của Việt Nam, bò tái chanh, với thịt bò thái mỏng chín tái tự nhiên bằng axit của chanh, vào danh sách 83 món dùng chanh ngon nhất thế giới của Taste Atlas.

Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas công bố bảng xếp hạng các món ngon từ chanh ngon nhất vào đầu tháng 1. Bò tái chanh là món Việt duy nhất trong danh sách, đứng hạng 38 với 3,6 trên thang điểm 5.

Bò tái chanh được chế biến từ thịt bò thái mỏng, kết hợp hành tây, nước cốt chanh, tỏi, hành tím, ớt và các loại rau thơm như mùi, ngổ, tía tô và bạc hà. Thịt bò được nêm muối, tiêu và nước dùng gà, sau đó trộn cùng cốt chanh hoặc chanh xanh và đường. Độ axit của chanh sẽ làm thịt bò chín tái tự nhiên. Phần thịt bò sau đó được trộn với tỏi và hành phi trước khi hoàn thiện.

Khi bày ra đĩa, bò tái chanh thường được đặt trên lớp rau sống, cùng các loại topping như ớt thái lát, lạc rang giã dập. Taste Atlas gợi ý nên dùng như món khai vị, kèm nước chấm và đồ uống có cồn.

Bò tái chanh. Ảnh: Taste Atlas

Đứng đầu bảng xếp hạng là sườn cừu nướng của Hy Lạp. Món ăn chính phổ biến tại quốc gia Nam Âu này được chấm 4,4 điểm. Sườn cừu ướp với nhiều nguyên liệu như dầu ô liu, nước cốt chanh và các loại thảo mộc tươi, sau đó nướng trên than hoa. Món ăn dùng kèm khoai tây, các loại salad hoặc sốt tzatziki béo, tạo sự mát lạnh và sảng khoái.

Bảng xếp hạng ẩm thực của TasteAtlas được xây dựng trên đánh giá của cộng đồng người dùng và dựa trên ý kiến chuyên gia, loại bỏ các đánh giá mang tính địa phương. Hệ thống cũng gia tăng trọng số cho những đánh giá từ người có hiểu biết về ẩm thực. Danh sách "83 món ăn ngon nhất sử dụng chanh", TasteAtlas ghi nhận hơn 920.000 lượt đánh giá, trong đó hơn 595.000 lượt được hệ thống xác định hợp lệ.

Các bảng xếp hạng của Taste Atlas không được xem là kết luận cuối cùng mang tính toàn cầu về ẩm thực. Mục tiêu chính là nhằm quảng bá những món ăn địa phương và gợi sự tò mò đối với những món ăn chưa nhiều người biết đến.

Tâm Anh (theo Taste Atlas)