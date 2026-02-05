Bộ sưu tập đầm xuyên thấu của Hoa hậu Thanh Thủy

Tháng 11 cùng năm, cô gặp gỡ truyền thông trong nước sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Người đẹp diện đầm ôm sát màu nude kết hợp khăn choàng lông vũ của Đỗ Long. Thiết kế được thực hiện trong khoảng một tháng, đính kết hàng nghìn viên đá và pha lê trên nền lưới. Stylist Phong Trương cho biết cô và êkíp chọn trang phục này để chiều lòng người hâm mộ. Trước đó, nhiều khán giả trên mạng xã hội nói muốn cô mặc gợi cảm.