Bộ sưu tập đầm xuyên thấu của Hoa hậu Thanh Thủy

Là khách mời dự sự kiện và trao cúp cho một hạng mục của Làn Sóng Xanh tối 30/1 ở TP HCM, Thanh Thủy diện váy cổ yếm màu tím dài quét sàn. Bộ đầm của nhà thiết kế Đỗ Long gây tranh cãi với corset nịt bụng màu be lệch tông trang phục.
Là khách mời dự sự kiện và trao cúp cho một hạng mục của Làn Sóng Xanh tối 30/1 ở TP HCM, Thanh Thủy diện váy cổ yếm màu tím dài quét sàn. Bộ đầm của nhà thiết kế Đỗ Long gây tranh cãi với corset nịt bụng màu be lệch tông trang phục.
Người đẹp 24 tuổi từng nhiều lần diện trang phục xuyên thấu, hở eo.
Người đẹp 24 tuổi từng nhiều lần diện trang phục xuyên thấu, hở eo.
Tại một sự kiện ở TP HCM, cô diện đầm vàng đồng thêu họa tiết cách điệu. Trang phục tôn điểm mạnh eo thon của hoa hậu, giúp cô ghi điểm trước công chúng.
Tại một sự kiện ở TP HCM, cô diện đầm vàng đồng thêu họa tiết cách điệu. Trang phục tôn điểm mạnh eo thon của hoa hậu, giúp cô ghi điểm trước công chúng.
Tháng 5/2025, Thanh Thủy tới sân bay Tân Sơn Nhất, sang Indonesia làm việc. Cô lăng xê mốt khoe nội y khi mặc đầm maxi làm bằng voan mỏng, xách túi Dior.
Tháng 5/2025, Thanh Thủy tới sân bay Tân Sơn Nhất, sang Indonesia làm việc. Cô lăng xê mốt khoe nội y khi mặc đầm maxi làm bằng voan mỏng, xách túi Dior.
Thanh Thủy tạo dáng trước ống kính.
Tháng 9/2024, khi tới dự sự kiện ở Ninh Bình, cô tôn đường cong với đầm cắt xẻ của Lê Thanh Hòa. Bộ cánh được nhận xét táo bạo với đường khoét rộng ở thân trên.
Tháng 9/2024, khi tới dự sự kiện ở Ninh Bình, cô tôn đường cong với đầm cắt xẻ của Lê Thanh Hòa. Bộ cánh được nhận xét táo bạo với đường khoét rộng ở thân trên.
Tháng 11 cùng năm, cô gặp gỡ truyền thông trong nước sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Người đẹp diện đầm ôm sát màu nude kết hợp khăn choàng lông vũ của Đỗ Long. Thiết kế được thực hiện trong khoảng một tháng, đính kết hàng nghìn viên đá và pha lê trên nền lưới. Stylist Phong Trương cho biết cô và êkíp chọn trang phục này để chiều lòng người hâm mộ. Trước đó, nhiều khán giả trên mạng xã hội nói muốn cô mặc gợi cảm.
Tháng 11 cùng năm, cô gặp gỡ truyền thông trong nước sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Người đẹp diện đầm ôm sát màu nude kết hợp khăn choàng lông vũ của Đỗ Long. Thiết kế được thực hiện trong khoảng một tháng, đính kết hàng nghìn viên đá và pha lê trên nền lưới. Stylist Phong Trương cho biết cô và êkíp chọn trang phục này để chiều lòng người hâm mộ. Trước đó, nhiều khán giả trên mạng xã hội nói muốn cô mặc gợi cảm.
Cùng năm, ở show thời trang, cô ghi điểm với đầm corset của Chung Thanh Phong. Thiết kế ngắn làm bằng ren Pháp giúp người đẹp toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung.
Cùng năm, ở show thời trang, cô ghi điểm với đầm corset của Chung Thanh Phong. Thiết kế ngắn làm bằng ren Pháp giúp người đẹp toát lên vẻ nữ tính, trẻ trung.
Tháng 12 cùng năm, cô cũng chọn một bộ cánh xuyên thấu thêu ren.
Tháng 12 cùng năm, cô cũng chọn một bộ cánh xuyên thấu thêu ren.
Thanh Thủy được nhiều người khen với bộ đầm ren hạ eo dáng suông. Cô phối trang phục đơn giản cùng kiểu tóc tết thắt nơ.
Thanh Thủy được nhiều người khen với bộ đầm ren hạ eo dáng suông. Cô phối trang phục đơn giản cùng kiểu tóc tết thắt nơ.
Đầm xếp bèo lấy cảm hứng từ những năm 2000 với phần chân váy nhuộm ombre được cô lựa chọn trong cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu là fan của phong cách này, thường mặc mốt Y2K trong đời thường.
Đầm xếp bèo lấy cảm hứng từ những năm 2000 với phần chân váy nhuộm ombre được cô lựa chọn trong cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu là fan của phong cách này, thường mặc mốt Y2K trong đời thường.
Hoa hậu thể hiện phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ nội y với áo quây ngực dáng quả bí, quần tất cùng tông.
Hoa hậu thể hiện phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ nội y với áo quây ngực dáng quả bí, quần tất cùng tông.
Phong cách thập niên 1970 với đầm ren thắt nơ, kết hợp giày cao gót mũi nhọn màu xám, tạo vẻ thanh thoát.
Thanh Thủy tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss International 2024. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Hiện Thanh Thủy làm đại sứ các thương hiệu, người mẫu thời trang, lấn sân diễn xuất.
Phong cách thập niên 1970 với đầm ren thắt nơ, kết hợp giày cao gót mũi nhọn màu xám, tạo vẻ thanh thoát.
Thanh Thủy tên đầy đủ là Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss International 2024. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Hiện Thanh Thủy làm đại sứ các thương hiệu, người mẫu thời trang, lấn sân diễn xuất.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp