Bộ sưu tập đầm công chúa của Mỹ Tâm

Xuất hiện trong một sự kiện ở Hà Nội tối 16/8, Mỹ Tâm gây ấn tượng trong bộ đầm công chúa của Phan Huy được xếp từ vô số lớp voan chuyển màu tông hồng cam chủ đạo. nhiều khán giả cổ vũ, khen cô tươi trẻ. Khi được hỏi bí quyết để có làn da mịn màng, ít nếp nhăn, Mỹ Tâm nói cô chăm ăn hoa quả và chỉ ăn trái cây trong vườn nhà.

Xuất hiện trong một sự kiện ở Hà Nội tối 16/8, Mỹ Tâm gây ấn tượng trong bộ đầm công chúa của Phan Huy được xếp từ vô số lớp voan chuyển màu tông hồng cam chủ đạo. nhiều khán giả cổ vũ, khen cô tươi trẻ. Khi được hỏi bí quyết để có làn da mịn màng, ít nếp nhăn, Mỹ Tâm nói cô chăm ăn hoa quả và chỉ ăn trái cây trong vườn nhà.

Mỹ Tâm hát 'Cứ vui lên'

Mỹ Tâm hát Cứ vui lên.

Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Ca sĩ tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.