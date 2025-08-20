Bộ sưu tập đầm công chúa của Mỹ Tâm

Xuất hiện trong một sự kiện ở Hà Nội tối 16/8, Mỹ Tâm gây ấn tượng trong bộ đầm công chúa của Phan Huy được xếp từ vô số lớp voan chuyển màu tông hồng cam chủ đạo. nhiều khán giả cổ vũ, khen cô tươi trẻ. Khi được hỏi bí quyết để có làn da mịn màng, ít nếp nhăn, Mỹ Tâm nói cô chăm ăn hoa quả và chỉ ăn trái cây trong vườn nhà.
Mỹ Tâm hát Cứ vui lên.
Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, cô sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.
Ca sĩ tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.
Trước đó một tháng, tại đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, cô cũng chọn một thiết kế có kiểu dáng tương tự thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Phan Huy. Bộ đầm với phần thân trên được đính kết thủ công từ hàng nghìn viên đá, cườm ánh vàng. Tùng váy dập ly xòe rộng màu ánh kim, tạo hiệu ứng bắt sáng.
Đầm công chúa là nằm trong số thiết kế được Mỹ Tâm ưu tiên khi biểu diễn vì phù hợp với vóc dáng, đem tới vẻ quyến rũ và nữ tính. Tháng 6, khi hát trong chương trình vinh danh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cô chọn đầm đỏ lệch vai nhiều tầng làm từ voan lưới, da, cotton và lụa.
Trên sân khấu hồi tháng 3, cô tỏa sáng trong bộ đầm xuyên thấu đính lông vũ của Nightingale. Trên mạng xã hội, fan ví cô như nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Đầm công chúa với kiểu dáng thắt eo, phần dưới xòe giúp người mặc che được nhiều khuyết điểm. Trang phục bắt đầu phổ biến vào cuối những năm 1870 và đầu những năm 1880, được đặt theo tên Công chúa Alexandra xứ Wales.
Đầu năm, trong một lần biểu diễn, giọng ca Đà Nẵng điểm với đầm đính nơ của Chung Thanh Phong. Chi tiết trang trí này giúp cô trông dễ thương và trẻ hơn tuổi.
Ở đêm diễn My Soul 1981 tháng 5/2024, Mỹ Tâm thể hiện sự táo bạo với kiểu đầm công chúa hạ eo - dáng váy có thể khiến nhiều người e ngại vì phần eo thấp tạo cảm giác chân ngắn lại, lưng dài ra. Bộ đầm lụa xanh pastel được xử lý tinh tế với phần thắt nơ đen ở eo cao, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể.
"Họa mi tóc nâu" thường chọn ba kiểu tóc khi mặc với loại đầm này: để xõa tự nhiên, búi cao, buộc nửa đầu.
Đầm xếp tầng bất đối xứng với hai tông màu đen và vàng tạo nét sang trọng. Phần thân trên được xử lý với sắc đen giúp tạo hiệu ứng eo thon gọn.
Mỹ Tâm thể hiện vẻ nữ tính trong bộ đầm hoa tím khi hát Hẹn ước từ hư vô trên sân khấu năm 2023.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp