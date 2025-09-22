Bổ sung vốn cho 13 bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp bộ máy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chuyển 3.270 tỷ đồng từ 9 bộ, 3 địa phương để tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan và 13 địa phương sau sắp xếp bộ máy hành chính.

Ngày 22/9, thay mặt Chính phủ, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương trình bày dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm 3.270 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan Trung ương và 3 địa phương để tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan và 13 địa phương sau sắp xếp bộ máy.

Hơn 703 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài thuộc nguồn ngân sách của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (cũ) cũng được điều chuyển sang 3 địa phương sau sáp nhập là Tuyên Quang, TP HCM và Tây Ninh.

Toàn bộ vốn ngân sách trung ương 2025 của 8 bộ, cơ quan trung ương trước sáp nhập cũng được đề nghị chuyển sang cho 7 bộ, địa phương sau sắp xếp bộ máy. Những đơn vị được nhận là TP Hà Nội và 6 Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Dân tộc & Tôn giáo.

Cùng với đó, giảm 381 tỷ đồng vốn trung ương 2025 của Bộ Nội vụ để chuyển số này sang Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Gần 188 tỷ đồng vốn ngân sách 2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) được phân giao cho 3 Bộ, trong đó Nội vụ nhận 101 tỷ đồng, Giáo dục & Đào tạo (61,6 tỷ), Y tế (25,3 tỷ).

Tương tự, hai Bộ: Khoa học & Công nghệ và Công an nhận lần lượt 52,5 tỷ và 13,5 tỷ đồng từ số vốn điều chuyển giảm của Bộ Thông tin & Truyền thông (cũ).

Từ 1/7 cả nước giảm còn 34 tỉnh thành sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, đơn vị hành chính cấp xã từ hơn 10.000 còn hơn 3.300, giảm khoảng 67%. Chính quyền địa phương từ ba cấp (tỉnh, huyện, xã) về còn hai cấp là tỉnh và xã.

Với nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2022, Chính phủ đề xuất phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Khoảng 723 tỷ đồng từ nguồn này của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng không còn nhu cầu sử dụng, sẽ được chuyển cho tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng, lần lượt 150 tỷ và 573 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết việc điều chuyển, phân bổ lại vốn trên cơ sở đề xuất của các bộ, địa phương. Việc này cũng phù hợp với các quy định về phân cấp quản lý, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất bổ sung, chuyển vốn cho các địa phương, bộ ngành sau sắp xếp và thực hiện các dự án hạ tầng cấp bách.

Tuy vậy, kết luận phiên họp Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý Chính phủ chịu trách nhiệm chính xác số liệu phân bổ, điều chỉnh vốn ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công.

Ông đề nghị Chính phủ, địa phương, các cơ quan trung ương rút kinh nghiệm bố trí vốn phù hợp tiến độ, khả năng giải ngân để hạn chế việc điều chỉnh vốn đã giao. "Các dự án đầu tư công cần được đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quản lý sử dụng vốn tiết kiệm, chống lãng phí", ông Hải nêu.

