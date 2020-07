Bổ sung nội dung huấn luyện sĩ quan gìn giữ hòa bình

Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN đồng tình bổ sung nội dung huấn luyện đối phó dịch bệnh cho lực lượng đi làm nhiệm vụ.

Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình ASEAN (APCN) được Việt Nam - Chủ tịch luân phiên APCN tổ chức ngày 16/7. Tham dự có đại diện Ban Thư ký ASEAN, các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và Tùy viên Quốc phòng các nước thành viên tại Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, cho biết đại diện các nước nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình đang phải đối mặt với Covid-19, bệnh ruồi vàng, Ebola... hoành hành ở châu Phi. Vì vậy, APCN thống nhất thời gian tới sẽ đưa vào giáo trình huấn luyện lực lượng đi làm nhiệm vụ tại phái bộ khoa mục phòng chống dịch bệnh và Covid-19.

"Những kinh nghiệm hôm nay các nước chia sẻ sẽ được đưa vào hệ thống bài giảng, đảm bảo khả năng đối phó dịch bệnh", tướng Phụng nói.

Theo ông, các quốc gia đều cam kết sẽ tăng cường hơn nữa việc cử quân, duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình ASEAN cũng sẽ tổ chức nhiều hơn các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên gia, đoàn sĩ quan đã hoạt động ở phái bộ.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ Hoà bình Việt Nam. Ảnh: Gia Chính.

Do Covid-19, quân nhân các nước làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nhiều phái bộ được về phép chưa thể quay lại làm nhiệm vụ. Điều này khiến cho Liên Hợp Quốc thiếu hụt người trong khi công việc lại nhiều hơn. Việt Nam đã có sáng kiến tìm các đường bay mới, chấp nhận quá cảnh và nghiên cứu chuyến bay cứu trợ để đưa sĩ quan quay lại phái bộ.

"Trong 12 bác sĩ của bệnh viện dã chiến 2.2 và một quan sát viên quân sự đã hết phép nhưng chưa thể đi Nam Sudan vì dịch, chúng tôi cử 3 người thực hiện chuyến đi tiền trạm, thử nghiệm đường bay Hà Nội - Dubai (Ấn Độ) - Juba -Bentiu (Nam Sudan)", tướng Phụng nói.

Với các biện pháp bảo đảm an toàn ngay trên chuyến bay và chấp nhận chờ đợi nhiều giờ tại các sân bay chuyển tiếp, Việt Nam đã tìm ra đường bay an toàn cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ trong mùa dịch. Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cũng tìm được đơn vị vận chuyển nhanh trang thiết bị phòng dịch trị giá 2 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng cấp cho bệnh viện dã chiến 2.2 đang làm nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam khai mạc Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình ASEAN (APCN) sáng 16/7. Ảnh: Hiếu Duy.

Theo tướng Phụng, tối nay 10 sĩ quan còn lại của Việt Nam sẽ quay lại phái bộ theo đường bay ba người đã tiền trạm. Kinh nghiệm trả phép mùa dịch của Việt Nam được mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ Hòa bình khu vực rất ủng hộ và thống nhất thực hiện.

"Malaysia còn đề nghị Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị trực tiếp Mạng lưới Gìn giữ Hòa bình các nước ASEAN vào năm 2021 để các thành viên có điều kiện trực tiếp thăm những địa điểm huấn luyện chuẩn bị lực lượng của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Chúng tôi sẽ báo cáo, nếu Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho phép thì sang năm Cục tiếp tục là Chủ tịch mạng lưới APCN", tướng Phụng thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới hợp tác quốc phòng các nước. Tuy nhiên, với tinh thần của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là "gắn kết và chủ động thích ứng", Việt Nam mong muốn các nước vừa phòng chống dịch thành công, vừa triển khai hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình trong khu vực, đóng góp vào sáng kiến hành động vì hòa bình (A4P) của Liên Hợp Quốc.

Hoàng Thùy