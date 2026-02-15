Bố Soobin Hoàng Sơn: 'Tôi luôn dõi theo con'

NSND Huỳnh Tú nói hạnh phúc khi ca sĩ Soobin ngày càng tỏa sáng nhưng cũng có đêm khó ngủ vì lo áp lực có thể bủa vây con.

Năm 2025, Soobin được vinh danh tại nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Wechoice Awards nhờ loạt dự án đình đám. Bố anh - Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú - đồng hành con trong MV và xuất hiện chung trên các sân khấu concert All-Rounder của Soobin. Dịp này, ông nói về con đường âm nhạc của con và kỳ vọng của gia đình.

- Sát cánh Soobin trong năm qua, ông cảm nhận điều gì?

- Soobin thật sự đã trưởng thành khi là người của công chúng, không còn là cậu bé ngày nào còn trong vòng tay cha mẹ, thích nhảy theo nhạc của Michael Jackson. Lịch trình của con dày, bận rộn kể cả những ngày lễ, Tết. Tôi hiểu tính chất công việc nên không trách móc, chỉ mong con luôn giữ sức khỏe.

Nhiều lần sau các đêm nhạc của con, tôi lặng lẽ tìm một góc để khóc vì xúc động. Tôi không nghĩ con có thể vượt qua cường độ làm việc khủng khiếp đến vậy, vừa hát, nhảy, rồi làm MC kết nối với khán giả. Có lúc con đi không vững trong hậu trường, sụt cân. Thế mà, chỉ cần bước lên sân khấu là quên hết để "cháy" với khán giả.

Tôi thấy đam mê trong con ngày càng mãnh liệt. Một khi người nghệ sĩ giữ được ngọn lửa nghề thì có thể bứt phá mọi giới hạn.

Nghệ sĩ Huỳnh Tú (trái) biểu diễn cùng Soobin và Binz (phải) trên sân khấu hồi tháng 11/2025 ở TP HCM.

- Gần đây, Soobin thử nghiệm và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc truyền thống - thể loại ông theo đuổi 55 năm qua, cảm xúc của ông thế nào?

- Nhiều năm qua, tôi luôn mong con làm sản phẩm hoặc dự án nào đó kết nối dòng nhạc mà bố theo đuổi. Khi con diễn Trống cơm, Ngồi tựa mạn thuyền với đàn bầu trên các sân khấu, tôi xúc động. Lúc Soobin làm MV Mục hạ vô nhân nhằm tôn vinh hát xẩm, con hỏi "Bố bận không, con muốn kết hợp bố trong dự án", tôi đáp: "Bố sẵn sàng cùng con đi bất cứ đâu, làm điều gì bởi đó là niềm hạnh phúc, mong mỏi bấy lâu". Tôi xem đây như sự trả ơn của con.

Không phải vì quan hệ bố con mà tôi dành lời khen ngợi cho Soobin mà mọi thứ đang vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Theo nghề lâu năm, tôi hiểu để làm dự án về nghệ thuật dân gian không phải dễ. Nó không đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà phải gắn với câu chuyện bảo tồn văn hóa.

Tôi xúc động khi theo dõi thế hệ trẻ đang sáng tạo trong âm nhạc. Ngoài Soobin còn có Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy - những ca sĩ đang chủ động tiếp nối, làm mới, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

MV 'Mục hạ vô nhân' MV "Mục hạ vô nhân" của Soobin kết hợp bố và rapper Binz, thắng cúp "Ca khúc của năm" tại gala Wechoice Awards 2025 hôm 7/2.

- Soobin sinh ra trong chiếc nôi âm nhạc dân tộc nhưng lại chọn gắn bó nhạc trẻ lúc mới vào nghề, lúc đó ông ủng hộ con ra sao?

- Tôi được thừa hưởng máu nghệ thuật từ mẹ - Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Hảo Yến, từng nổi tiếng tại đoàn cải lương Thanh Hóa - rất nhiều. Ngày nhỏ, Soobin cũng rất thích âm nhạc dân tộc, sáu tuổi đã chạy show khắp nơi. Nhiều hôm hai bố con "tay xách nách mang" nào là cassette, đàn bầu, quần áo như đi buôn. Con từng theo học đàn bầu, piano nhưng đều bỏ ngang. Một phần hoàn cảnh lúc đó khó theo đuổi chuyên sâu, phần khác Soobin cũng chưa đủ chín chắn để cảm nhận dòng nhạc này.

Với người trẻ lúc bấy giờ, dòng nhạc hiện đại là con đường dễ tồn tại hơn. Tôi không hoàn toàn đồng tình nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Soobin. Tôi chưa bao giờ ép con nối nghiệp. Tôi hiểu thành công chỉ đến khi thực sự yêu điều mình làm. Có thể con có lối đi khác nhưng quan trọng vẫn phải thấu hiểu hồn Việt.

- Ông giữ đam mê nghệ thuật truyền thống theo cách nào?

- Không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp cùng thời ở các bộ môn như chèo, tuồng, cải lương đều từng phải làm đủ nghề mới có thể sống và giữ đam mê với nghệ thuật dân tộc. Nghèo, chật vật là thế nhưng đều chấp nhận bởi ai cũng xem nghệ thuật là hơi thở.

Tôi chưa bao giờ thôi hết nghĩ về cách gìn giữ, phát huy và truyền lửa tình yêu âm nhạc dân tộc đến thế hệ sau. Không chỉ pop, rock hay âm nhạc phương Tây mới chạm tới khán giả. Nếu biết khai thác đúng, chính hồn cốt dân tộc mới là thứ tạo nên tiếng nói sâu và mạnh, đi thẳng vào trái tim người nghe.

Thực tế cho thấy nhiều sản phẩm mang màu sắc truyền thống gần đây đang tạo hiệu ứng rất lớn, như Bắc Bling (gần 300 triệu view). Lớp trẻ đã biết kết hợp âm thanh, hình ảnh hiện đại với chất liệu dân tộc, để lan tỏa văn hóa khắp ba miền. Như trong MV Mục hạ vô nhân, việc đưa chất liệu xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên bản phối đậm đà bản sắc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. Có thời điểm nghệ thuật xẩm gần như sắp biến mất khiến tôi đau đáu. Khi Soobin có ý tưởng đưa xẩm đến với trường học, tôi rất mừng. Tôi cho rằng đây là con đường quan trọng để gìn giữ, quảng bá văn hóa nên rất ủng hộ.

Tôi luôn nói với con rằng những thứ không có gốc rễ văn hóa có thể nổi nhanh nhưng rất dễ phai. Nếu thể hiện được tính độc đáo và bản địa trong âm nhạc, giá trị đó sẽ theo con suốt đời.

Soobin nâng cúp tại gala trao giải Làn Sóng Xanh 2025, hôm 30/1 ở TP HCM.

- Ông trăn trở điều gì khi con ngày càng nổi tiếng?

- Trước đây khi con chưa nổi tiếng, tôi còn vô tư, không bận tâm nhiều như bây giờ. Hiện con được khán giả công nhận và kỳ vọng thì áp lực của Soobin sẽ lớn hơn. Tôi chỉ sợ con không đáp ứng được hoặc hụt hơi. Sau năm 2025 với nhiều dấu mốc, tôi lại lo năm tiếp theo con sẽ làm gì, có gây thất vọng cho khán giả hay không.

Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc chỉ vì nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Giống như tài sản, khi chưa có gì thì thấy bình thường, còn một khi có rồi lại càng sợ mất.

Tôi luôn nhắc con phải cẩn trọng trong mỗi bước đi. Tiền bạc hay danh tiếng không đổi lại được sự bình yên. Bây giờ con đã trưởng thành, tôi không can thiệp sâu nữa, chỉ đứng phía sau động viên. Điều khiến tôi yên tâm là Soobin khá thông minh, biết đối nhân xử thế và hiểu mình cần làm gì.

Soobin trình diễn "Trống cơm" Soobin diễn "Trống cơm" bên đàn bầu tại đêm nhạc năm 2025. Video: Lộc Chung

- Ông có mong ước nào dành cho con trong năm mới?

- Tôi cũng có tuổi rồi, chỉ hy vọng Soobin sớm lập gia đình. Thỉnh thoảng bố con ngồi nói chuyện với nhau, tôi cũng hỏi Soobin về chuyện này vì cậu cũng đã 34 tuổi rồi nhưng con hay tránh. Tôi hiểu con vẫn ưu tiên cho sự nghiệp, bao nhiêu tiền làm ra đều đổ vào dự án hay thiết bị làm nhạc. Mong mỏi nhưng tôi không gây áp lực lên con.

Tôi cũng là người từng trải, có thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân. Tôi thương con vì chịu thiệt thòi, có vết thương lòng khi bố mẹ chia tay. Tôi hiểu rằng tiền bạc không thể đổi lấy hạnh phúc. Mong ước của tôi trong tương lai là các con có cuộc sống bình an, biết yêu thương nhau là đủ.

Ông tên đầy đủ Nguyễn Huỳnh Tú, 66 tuổi, quê Hà Nội, là nghệ sĩ đàn bầu kiêm đạo diễn sân khấu. Ông theo học âm nhạc chuyên nghiệp tại Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia), tốt nghiệp vào năm 1982. Ông từng công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), làm đạo diễn âm nhạc của các cuộc thi Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023. Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie). Năm 2020, anh đổi nghệ từ Soobin Hoàng Sơn thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác, hút hàng chục triệu view. Năm 2024, anh để lại nhiều ấn tượng tại show Anh trai vượt ngàn chông gai. Năm 2025, Soobin thực hiện ba concert tại Hà Nội và TP HCM, hút hàng chục nghìn khán giả.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp