Bộ Quốc phòng chấp thuận hạ độ cao vùng cấm bay Tân Sơn Nhất

TP HCMKhu vực cấm bay trên vùng trời Tân Sơn Nhất được hạ độ cao xuống 1.500 m, giúp máy bay thêm không gian hoạt động, hạn chế bay vòng, tăng hiệu quả khai thác.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), phương án thí điểm giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 - vùng bảo vệ đặc biệt nội đô TP HCM - từ 3.000 m xuống còn 1.500 m, đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận sau quá trình phối hợp nghiên cứu với Cục Hàng không cùng các đơn vị liên quan.

Thời gian thử nghiệm từ 19/12/2025 đến 31/3/2026, trùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu vực VVP4 bao phủ không phận nội đô TP HCM, giới hạn bay từ mặt đất đến độ cao 3.000 m. Trong phạm vi này, các hoạt động bay dân dụng bị cấm. Điều này dẫn đến không phận vùng cấm bay từ Tân Sơn Nhất - Biên Hòa - Long Thành thường xuyên chật hẹp, nhất là khi có hoạt động quân sự tại Biên Hòa hoặc thời tiết xấu.

Theo VATM, việc hạ độ cao như trên giúp phương tiện không phải bay vòng tránh vùng cấm, gây tốn nhiên liệu, thời gian. Do hạn chế bay vòng, máy bay tiết kiệm 1-3 phút mỗi chuyến trong giờ cao điểm. Cụ thể mỗi 11 km (tương đương 1 phút bay), loại máy bay A321 tiết kiệm khoảng 1,6 triệu đồng; A350 giảm ba triệu đồng; B787 tiết kiệm 2,5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày Tân Sơn Nhất đón 750 chuyến cất hạ cánh.

Ngoài ra trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị hoạt động, việc giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 sẽ tạo không gian linh hoạt để khai thác cụm Tân Sơn Nhất - Long Thành, giúp tách biệt luồng bay, giảm xung đột và nâng cao hiệu quả điều hành.

Thời gian qua, tình trạng máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất phải bay vòng trên bầu trời, thậm chí chuyển hướng đáp xuống sân bay khác do thời tiết bất lợi như mưa giông, trần mây thấp, diễn ra khá thường xuyên. Gần đây, trong đợt mưa lớn hồi tháng 11, hàng loạt chuyến bay phải bay vòng, một số chuyến chuyển hướng xuống Cần Thơ, gây chậm chuyến dây chuyền.

Giang Anh