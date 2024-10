Bỏ quên tài sản trị giá hơn 370 triệu đồng tại sân bay

Hà NộiĐêm 10/10, nam hành khách bỏ quên balô chứa hơn 15.000 USD tại khu vực công cộng nhà ga T2 Nội Bài, được nhân viên an ninh phát hiện và trao trả.

Trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sảnh đến nhà ga hành khách T2, anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên Đội An ninh sân đỗ ôtô và anh Nguyễn Thành Tín, Đội An ninh cơ động, phát hiện balô màu đen tại sảnh A2, tầng 1.

Hai anh đã kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh và bàn giao balô về Đội an ninh cơ động sân bay. Qua kiểm tra, balô chứa 15.075 USD (hơn 370 triệu đồng) cùng hộ chiếu của hành khách.

Số tiền và hộ chiếu trong balô của hành khách bỏ quên. Ảnh: NIA

Nhận lại tài sản từ Đội An ninh cơ động, nam hành khách cho hay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Khi ra khỏi sân bay, do đi cùng đoàn nên anh nghĩ balô của mình đã được người khác mang lên xe. 370 triệu đồng là khoản tiết kiệm trong thời gian anh lao động tại Hàn Quốc.

Về gần đến Hà Nội, anh mới phát hiện bỏ quên hành lý và vội vã quay lại tìm kiếm. "May mắn các anh Đội An ninh đã phát hiện kịp thời, nếu không chắc tôi khó tìm lại được tài sản", vị khách nói.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, năm 2023 Trung tâm An ninh hàng không đã nhặt và trả trực tiếp cho hơn 40 hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay.

Anh Duy