Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Theo hướng dẫn, nếu việc sắp xếp lại làm cho số lượng lãnh đạo ở một cấp nào đó nhiều hơn quy định, thì những cán bộ quản lý này sẽ thuộc diện được xét nghỉ hưu trước tuổi. Điều này áp dụng cả khi họ đã có quyết định hoặc thông báo về việc nghỉ hưu trước đó.

Nhân viên hợp đồng đang làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị bị sắp xếp lại, và hợp đồng của họ được ký trước ngày 15/1/2019 và sau đó được ký tiếp cũng thuộc diện được hưởng chính sách này. Cán bộ cấp huyện có thời điểm chính thức được nghỉ hưu trước tuổi sẽ được tính từ lúc cấp huyện đó hoàn thành việc sắp xếp.

Nếu việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và xã trong giai đoạn 2019-2021 và 2023-2025 khiến cán bộ, công chức phải nghỉ việc sau ngày 1/1/2025 thì họ sẽ được hưởng chính sách theo các nghị định liên quan.

Nhân viên trong lĩnh vực cai nghiện, những người làm việc trong các cơ sở cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, nay chuyển về ngành công an mà không được công an nhận, không được bố trí công việc khác và có nguyện vọng nghỉ việc thì sẽ được tỉnh giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Người làm việc tại các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện sáp nhập, trong độ tuổi lao động có quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều động đến làm việc tại hội và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế của hội, cũng thuộc diện được áp dụng chính sách.