Bộ Nội vụ: Dự báo lao động 'nhảy việc' không nhiều

Doanh nghiệp có nhiều chính sách thu hút, giữ chân lao động ngay từ trước Tết Bính Ngọ 2026 nên dự báo tình trạng "nhảy việc" sắp tới không nhiều.

Đánh giá tình hình lao động sau Tết Bính Ngọ, Bộ Nội vụ cho biết tỷ lệ trở lại làm việc 85% trong ba ngày đầu tiên và tăng lên 95% trong tuần cuối tháng 2. Doanh nghiệp chủ động giữ chân lao động, tránh tình trạng "nhảy việc" bằng nhiều hoạt động như: tổ chức xe đưa đón lao động về quê và trở lại làm việc sau Tết; lì xì, bốc thăm trúng thưởng, du xuân đầu năm.

Nhiều doanh nghiệp thưởng chuyên cần đặc biệt khi lao động đi làm đúng lịch hoặc ngày đầu tiên trở lại làm việc được tính lương như ngày Tết, thưởng thêm cho người đi làm đủ công tháng 2; hỗ trợ thêm tiền thuê trọ hoặc công bố lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến ngay trong quý I/2026.

Một phiên giao dịch tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 4/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Dự báo của cơ quan quản lý tương đồng với khảo sát về tình hình tuyển dụng năm 2026 do một số nền tảng thực hiện. Trải qua một năm thị trường đầy biến động và cạnh tranh, người lao động thận trọng hơn khi chuyển đổi công việc, chú trọng sự ổn định và sức khỏe tinh thần khi ngày càng chịu nhiều áp lực. "Ổn định" không đồng nghĩa biên chế dài hạn hay mức lương cao mà gắn với cân bằng công việc và đời sống riêng tư.

Khảo sát của Navigos cho kết quả khi muốn chuyển việc, người lao động cân nhắc thêm hướng luân chuyển nội bộ bên cạnh tìm kiếm công việc bên ngoài, khoảng 46% khảo sát cho biết xem xét cả hai hướng trên. Năm 2026, doanh nghiệp sẽ tập trung vào phát triển nguồn lực nội tại và tối ưu trải nghiệm nhân viên thay vì mở rộng tuyển dụng. Cụ thể, 50% doanh nghiệp được khảo sát tập trung vào gắn kết nội bộ và xây dựng văn hóa, 46% chọn đào tạo và phát triển năng lực; 44% chọn tăng lương, thưởng; khoảng 6% tập trung vào chính sách hỗ trợ đi lại, nhà ở, ăn trưa.

"Doanh nghiệp đang dịch chuyển mạnh sang chiến lược lấy nhân sự làm trọng tâm kết hợp văn hóa, phát triển kỹ năng và môi trường làm việc linh hoạt, những chính sách giúp tăng mức độ gắn bó của nhân viên", Navigos đánh giá.

Lao động ít "nhảy việc" giúp tình hình doanh nghiệp ổn định, song thiếu hụt vẫn diễn ra ở các tỉnh thành đông khu công nghiệp. Hiện tượng này có tính chu kỳ sau Tết. Tại Bắc Ninh, hơn 90% lao động đã trở lại làm việc trong ngày 23/2 và gần như toàn bộ trong hôm nay, một số ở xa xin nghỉ phép.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh cho biết trong quý I, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển khoảng 60.000 lao động, vị trí công nhân phổ thông và cả lao động có tay nghề, tổ trưởng, chuyền trưởng, kỹ thuật... Riêng lao động phổ thông ngành Điện Điện tử - Tin học chiếm tỷ trọng áp đảo trên 92%, kế tiếp là Dệt may, Da giày và Công nghiệp chế biến. Doanh nghiệp mở rộng sản xuất, có nhu cầu tuyển dụng lớn như Hồng Hải, Luxshare-ICT, Fukang Technology, Goertek Vina...

So với trước, tuyển dụng năm nay đối mặt với ba thách thức lớn là thiếu hụt nguồn cung khi lao động phổ thông khan hiếm ngay cả khi đã huy động nguồn lực từ các tỉnh lân cận. Nhiều dự án lớn xuất hiện tạo ra cạnh tranh gay gắt nhân lực giữa các doanh nghiệp. Cuối cùng, một bộ phận chưa đáp ứng được kỷ luật công nghiệp và tay nghề, buộc doanh nghiệp phải tốn chi phí đào tạo lại.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, đây là thời điểm vàng cho lao động khi có quyền chọn môi trường làm việc tốt nhất. Thu nhập thực tế tăng lên nhờ các khoản thưởng tuyển dụng, hỗ trợ ăn ở, chuyên cần giúp đời sống được cải thiện. Doanh nghiệp muốn hút được nhân sự chất lượng buộc phải hoàn thiện văn hóa, nâng cao năng lực quản trị và quan tâm thực chất đến phúc lợi người lao động.

Hồng Chiêu