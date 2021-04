Bố nam tính sẽ tốt cho con

Một nghiên cứu mới cho thấy đàn ông có tính cạnh tranh và thích mạo hiểm liên quan đến việc trở thành những người cha tốt hơn cho trẻ sơ sinh.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Psychology of Men and Masculinities, do Sarah Schoppe-Sullivan, giáo sư tâm lý học tại Đại học Bang Ohio (Mỹ) chủ trì. Những người đàn ông trong nghiên cứu này có trình độ học vấn cao và đến từ gia đình vợ chồng cùng đi làm.

Các chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi thấy những đặc điểm thường được coi là khuôn mẫu tính nam có tác động đến nuôi dạy con cái tích cực hơn. Bảy đặc điểm nam tính thực thụ gồm: cạnh tranh, táo bạo, mạo hiểm, thống trị, năng nổ, can đảm và chịu được áp lực.

"Những ông bố coi mình là người thích cạnh tranh, thích mạo hiểm và những đặc điểm nam tính khác có xu hướng thực sự gắn bó với con cái của họ", Schoppe-Sullivan nói.

Bố nam tính rất tốt cho con. Ảnh: News.

Có thể những người đàn ông áp dụng những đặc điểm nam tính truyền thống này để thành công trong sự nghiệp cũng đang cố gắng áp dụng chúng vào "nghề làm cha".

Dĩ nhiên tính nam độc hại (ví như đàn ông không được khóc, giỏi đánh nhau, hút thuốc...) không liên quan đến việc nuôi dạy con cái tích cực. Nghiên cứu cũng tìm ra, ông bố tốt không liên quan đến "trụ cột kinh tế".

Giáo sư Sarah Schoppe-Sullivan, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Nếu các ông bố có thể bảo tồn những đặc điểm nam tính tích cực này, mà không có tính nam tiêu cực, thì sẽ tốt cho gia đình".

Một ông bố ưa mạo hiểm được xem là tính nam tích cực đến sự phát triển của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Tổng thống thứ 26 của Mỹ Theodore Roosevelt trong bức thư gửi cho một người bạn vào cuối năm 1900 đã chia sẻ, ông từng là một đứa trẻ ốm yếu, bị bắt nạt và gán cho là kẻ ngu ngốc. Chính bố đã giúp ông vượt qua tuổi thơ khó khăn này, không chỉ bằng sự mềm dẻo, mà còn bằng sự nam tính của cha.

Roosevelt giải thích: "Tôi đã quá may mắn khi có một người cha là hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Thực sự ở cha là sự kết hợp giữa sức mạnh, lòng dũng cảm, ý chí và nghị lực của một người đàn ông mạnh mẽ nhất, với sự dịu dàng và thuần khiết của người phụ nữ. Cha không chỉ chăm sóc tôi ân cần, không mệt mỏi. Có những đêm cha đi tới đi lui, ôm tôi trong vòng tay khi còn là thằng bé ốm yếu vì bệnh hen suyễn. Nhưng cha cũng khôn khéo từ chối dạy dỗ tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân buộc phải học cách ứng xử khi gặp mâu thuẫn với những thằng bạn khác".

Người cha rất nam tính của Roosevelt đã truyền những đặc điểm cho con trai, nuôi dưỡng sự tôn trọng và tình yêu dành cho bản thân. Bỏ quan quan điểm chính trị, người đời phải thừa nhận rằng Tổng thống Roosevelt đã có một cuộc đời ấn tượng, thể hiện lòng dũng cảm trên chiến trường, cả trí tuệ và đạo đức làm việc mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo.

