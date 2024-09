Bố mẹ cho 4 tỷ đồng, mua nhà ở hay đầu tư chung cư mini?

Đầu tư chung cư mini tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, cháy nổ, trong khi mua căn hộ trong dự án đáp ứng tốt cả tiêu chí an cư hay đầu tư, theo chuyên gia.

Tôi 30 tuổi, chưa lập gia đình. Tổng thu nhập hiện nay khoảng 14-17 triệu đồng một tháng. Bố mẹ tôi ở quê vừa cho tôi 4 tỷ đồng để mua nhà, mong muốn tôi tìm được căn nhà tốt để sau lấy vợ. Ban đầu tôi cũng tìm hiểu một số dự án ở khu vực Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm nhưng thấy giá đều rất cao. Tôi chuyển hướng sang tìm kênh đầu tư để có thêm dòng tiền mỗi tháng.

Hiện tôi băn khoăn nên dùng hết số tiền trên để mua nhà ở (nhà đất hoặc chung cư) hay chia nhỏ số tiền mua nhiều căn chung cư mini rồi cho thuê lấy dòng tiền.

Mong chuyên gia và độc giả kinh nghiệm tư vấn giúp tôi!

Độc giả Huy Trần

Một căn phòng trong tòa chung cư mini quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Ngọc Diễm

Chuyên gia tư vấn:

Bạn được gia đình hỗ trợ 4 tỷ đồng là điều may mắn bởi không phải áp lực nhiều về việc đi vay nên cơ hội sở hữu nhà dễ dàng hơn. Để lựa chọn phương án phù hợp, bạn cần tính toán đến lợi suất cho thuê, tiềm năng tăng giá và mức độ phù hợp khi có nhu cầu an cư.

Phương án đầu tiên, với ngân sách 4 tỷ đồng, bạn có thể mua được 2-3 căn hộ trong toà chung cư mini ở các quận xa trung tâm. Dòng tiền cho thuê phụ thuộc vào mặt bằng giá cho thuê của toà nhà và khu vực xung quanh bạn lựa chọn.

Tôi giả sử mỗi căn hộ cho thuê được 4-6 triệu đồng, tương đương dòng tiền 144-216 triệu đồng một năm cho cả ba căn.Tỷ suất lợi nhuận cho thuê (doanh thu cho thuê hàng năm trên tổng vốn đầu tư) vào khoảng 3,6-5,4%, chưa gồm chi phí thiết kế, cải tạo, sửa chữa, bảo trì. Mức này tương đương, thậm chí thấp hơn lãi suất gửi ngân hàng.

Ngoài dòng tiền cho thuê, đầu tư bất động sản quan trọng ở tiềm năng tăng trưởng của giá vốn. Với căn hộ chung cư mini, tôi cho rằng mức tăng giá trong bối cảnh thị trường ổn định chỉ bù lạm phát. Mức tăng này còn phụ thuộc vào đà tăng của khu đất xây toà nhà và bất động sản khu vực xung quanh.

Quan trọng hơn, bạn sẽ chịu một số thiệt thòi khi đầu tư chung cư mini như khó được cấp sổ hồng, khó mua bán, chuyển nhượng, tặng cho. Bạn sẽ mất nhiều thời gian để mua bán hơn trong trường hợp cần tiền gấp. Một toà chung cư mini chỉ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng cho chủ sở hữu mảnh đất đó. Nếu chủ sở hữu đem thế chấp ngân hàng, bạn cũng có thể đối mặt rủi ro mất tải sản. Chưa kể rủi ro về cháy nổ luôn tiềm ẩn ở các toà chung cư mini bởi đặc điểm nằm xen lẫn khu dân cư trong ngõ sâu.

Với phương án hai, 4 tỷ đồng bạn cân nhắc lựa chọn chung cư thay vì nhà trong ngõ. Về dài hạn, giá nhà tại Hà Nội luôn trên đà tăng giá bởi nhu cầu về nhà ở luôn cao do lượng người nhập cư hàng năm lớn. Trong bối cảnh thị trường ổn định, giá chung cư tăng trung bình 12-15% một năm. Riêng nửa đầu năm nay, do nguồn cung rất khan hiếm, nhiều toà chung cư đã tăng mạnh 20-30% so với cuối năm ngoái. Điều này cho thấy bạn mua nhà càng sớm sẽ càng tốt.

Nếu mua để đầu tư, chung cư cũng là lựa chọn hợp lý với tài chính của bạn hiện tại. 4 tỷ đồng bạn có thể mua được hai căn studio hoặc một căn 1-2 phòng ngủ ở khu đô thị vùng ven. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư hiện dao động 5-5,6% một năm. Gộp với mức tăng giá, lợi nhuận trung bình có thể đạt hơn 12% một năm, mức cao nhất trong các phân khúc bất động sản cho thuê.

Khi bạn đã lập gia đình và có nhu cầu an cư, chung cư cũng là lựa chọn tốt, phù hợp gia đình trẻ bởi không gian sống hiện đại, cộng đồng cư dân văn minh, nhiều tiện ích.

Do đó, bạn cân nhắc phương án dành 4 tỷ đồng mua chung cư, dù để ở hay đầu tư. Chúc bạn tìm được dự án phù hợp!

Ông Phạm Đức Toản

Tổng giám đốc EZ Property