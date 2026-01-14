'Thủ khoa' bỏ lỡ giấc mơ Harvard vì quên đọc email

Hyosang, 23 tuổi, ngỡ ngàng vì phát hiện mình đã bỏ lỡ thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard - ngôi trường mơ ước, suốt 6 năm.

Tháng trước, khi đang lướt qua email cũ, Hyosang tình cờ phát hiện một email do Đại học Harvard gửi từ năm 2019. Đó là giấy báo nhập học chính thức mà cậu đã chờ đợi mòn mỏi từ 6 năm trước.

Hyosang sinh ra tại Hàn Quốc, sau đó chuyển tới Mỹ và học cấp ba tại trường Trung học North Gwinnett. Tự nhận mình là người cạnh tranh trong học tập, anh trở thành người có điểm số cao nhất khóa ngay khi học lớp 10.

Tìm hiểu về trường, Hyosang thấy những học sinh nằm trong top 10 có khả năng lớn được nhận vào khối Ivy League (nhóm 8 đại học tư thục danh giá ở Mỹ). Vì vậy, cậu kỳ vọng và đặt mục tiêu đỗ vào Đại học Harvard - ngôi trường mơ ước từ khi còn học lớp 5.

Hyosang bắt đầu nộp đơn tới các trường Ivy từ năm lớp 11. Cậu cũng đủ điều kiện nhận Questbridge - một loại học bổng toàn phần để theo học nếu đỗ vào khối Ivy. Tuy nhiên, khi ngày báo kết quả tới, Hyosang rơi vào danh sách ứng viên chờ xét lượt tiếp theo của tất cả trường.

"Là người đã nỗ lực suốt vì mục tiêu này, danh sách chờ khiến tôi cảm thấy như cả cuộc đời mình đã bị từ chối", Hyosang nhớ lại.

Hyosang trong video kể lại câu chuyện bỏ lỡ Harvard. Ảnh chụp màn hình

Lúc ấy, nam sinh càng tự ti khi thấy người bạn cùng khóa, vốn ở top 2 của khối, đỗ Đại học Princeton, còn người đứng ở vị trí thứ 10 lại đỗ Harvard, một bạn khác ở top 31 cũng đỗ Đại học Yale.

Hyosang đã làm mọi cách: viết những lá thư bày tỏ nguyện vọng đầy tâm huyết và kiểm tra cổng thông tin tuyển sinh liên tục. Tuy nhiên, khi ngày công bố kết quả cuối cùng trôi qua mà không có hồi âm, Hyosang đành chấp nhận rằng mình đã trượt. Nam sinh nhận lời theo học ở trường Âm nhạc của Đại học California-Berkeley.

Hyosang nhớ lại cảm giác buồn tủi khi tới trường Harvard chơi và gặp lại bạn cũ ở trường trung học. Hyosang phải nói dối mình là sinh viên của trường để được vào ký túc xá thăm bạn.

6 năm sau, khi đã trở thành một nghệ sĩ và có 170.000 người đăng ký trên Youtube, Hyosang vô tình nhớ lại lá thư từ chối của Harvard trong một buổi livestream với người hâm mộ. Anh sau đó lục lại hòm thư cũ.

"Ôi không, tại sao lại có một email của Harvard mà mình chưa đọc?", Hyosang thảng thốt khi phát hiện. Đó là lá thư thông báo thay đổi tình trạng: cậu được chuyển từ danh sách chờ vào danh sách đỗ chính thức.

Trớ trêu thay, khi Harvard gửi một email nữa để yêu cầu xác nhận nhập học, Hyosang lại đọc được mail và không hiểu lý do, vì nghĩ rằng vẫn đang ở danh sách chờ. Quá bận rộn vì phải lo nhập học ở ngôi trường khác, Hyosang đã lướt qua lá thư đó và không nhìn lại trong suốt 6 năm.

Khuôn viên Trường Kinh doanh Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Reuters

Câu chuyện của Hyosang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cậu mô tả cảm xúc của mình như một "chuyến tàu lượn siêu tốc".

"Ban đầu tôi thấy giận, sau đó là buồn, rồi lại thấy tự hào về bản thân", Hyosang nói. "Giờ đây, tôi thấy toàn bộ chuyện này thật hài hước".

Hyosang cho hay không có gì thay đổi sau khi mở email, nhưng vẫn muốn kể câu chuyện, "vì nếu tôi là người duy nhất trên đời biết chuyện này, tôi sẽ buồn chết mất".

Anh vẫn lạc quan cho rằng việc bỏ lỡ cơ hội năm đó không hề làm chệch hướng cuộc đời mình. Anh vẫn thành công, chỉ là theo một cách rất khác.

Theo thống kê của tổ chức giáo dục Top Tier Admissions, tỷ lệ đỗ kỳ thường vào Đại học Harvard trong 6 năm qua chỉ xấp xỉ 3%. Đây là một trong những cơ sở đại học lâu đời nhất ở Mỹ, luôn trong top trường danh tiếng nhất thế giới. Tám tổng thống Mỹ, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và CEO của Meta Mark Zuckerberg từng theo học ở đây.

Khánh Linh (Theo Luxid / Hyosang, Hindustan Times)