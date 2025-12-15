Bộ Khoa học và Công nghệ xét tuyển công chức

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức xét tuyển công chức năm 2025. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển từ 15/12/2025 đến hết ngày 13/1/2026.

Đợt xét tuyển nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, qua đó bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi trở lên tại các trường đại học uy tín trên thế giới, được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có độ tuổi không quá 30 tính đến thời điểm nộp hồ sơ, được đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, trong độ tuổi theo Luật Thanh niên, nếu đạt các thành tích cá nhân như: giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; giải thưởng trong các cuộc thi khoa học – kỹ thuật hoặc Olympic các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong thời gian học trung học phổ thông hoặc đại học cũng thuộc diện được xét tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ mở rộng đối tượng dự tuyển đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II trong lĩnh vực y học, dược học, được đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, có độ tuổi dưới 35 theo quy định của Chính phủ về trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung như: có một quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Những trường hợp mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc chưa được xóa án tích theo bản án của tòa án sẽ không đủ điều kiện dự tuyển.

Trong kỳ xét tuyển, Bộ áp dụng chính sách ưu tiên theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng như Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân hoặc cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở sẽ được cộng điểm ưu tiên vào kết quả vòng 2. Trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng mức điểm ưu tiên cao nhất.

Về nội dung và hình thức tuyển dụng, xét tuyển công chức được thực hiện qua hai vòng. Vòng một là kiểm tra điều kiện dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển, nhằm xác định ứng viên có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm hay không. Những người đủ điều kiện sẽ được tham dự vòng 2. Vòng 2 là xét nghiệp vụ chuyên ngành dưới hình thức vấn đáp, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, cũng như năng lực tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống, thái độ và khả năng phát triển của ứng viên. Thời gian vấn đáp là 30 phút, thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị, thang điểm 100.

Người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên tại vòng 2 và có tổng điểm sau khi cộng ưu tiên nằm trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có nhiều ứng viên bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng, người có điểm vòng 2 cao hơn sẽ được lựa chọn; nếu vẫn chưa xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định. Kết quả phỏng vấn không được phúc khảo và không bảo lưu cho các kỳ tuyển dụng sau.

Một điểm đáng chú ý của đợt xét tuyển này là chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo Nghị định số 179. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi được tuyển dụng sẽ hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Ngoài ra, người trúng tuyển còn được hưởng các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện làm việc, trang thiết bị và ưu tiên bố trí, sử dụng sau tuyển dụng.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện. Kết quả kiểm tra hồ sơ sẽ được công bố trên website chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian xét Phiếu đăng ký dự tuyển và phỏng vấn dự kiến diễn ra trong quý I/2026 tại trụ sở Bộ.

