Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 6 cán bộ

Sáng 13/1, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại 5 đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm đợt này gồm: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Cục Viễn thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định cho 6 cán bộ được bổ nhiệm, sáng 13/1. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Trưởng phòng Cấp phép - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được bổ nhiệm Phó cục trưởng An toàn bức xạ và hạt nhân.

Ông Nguyễn Hữu Cẩn được bổ nhiệm lại chức Phó viện trưởng Sở hữu trí tuệ quốc gia. Bộ trưởng cũng giao Quyền Viện trưởng cho ông Cẩn đến khi có quyết định khác.

Ông Trần Duy Hải được bổ nhiệm lại chức Phó cục trưởng Viễn thông.

Ông Phạm Quốc Hoàn được bổ nhiệm lại chức Phó giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Ông Lưu Đình Quyết và ông Vũ Kết Đoàn được bổ nhiệm lại chức Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

Tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân thay mặt lãnh đạo Bộ chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ông cũng chia sẻ với các đơn vị một số gợi ý về công tác nhân sự, trong đó có việc đánh giá lại tình hình nhân sự, thu nhập của người lao động và đề xuất, gợi mở giải pháp cải thiện. Theo ông, khi ba vấn đề đó được triển khai đồng bộ, các đơn vị trong Bộ mới có thể phát triển bền vững.

