Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 6 cán bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại 5 đơn vị, tối 12/9.

Các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm gồm Cục Bưu điện Trung ương, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ và Văn phòng Bộ.

Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Bưu điện Trung ương, hiện giữ chức Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Bưu điện Trung ương.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, được giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Ông Trần Duy Ninh nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Hà Quốc Trung, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin giữ chức Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó chánh văn phòng Bộ kiêm Thư ký Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm là Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Minh Thụ, Giám đốc Bưu điện CP16 - Cục Bưu điện Trung ương, hiện giữ chức Phó cục trưởng Bưu điện Trung ương.

Khác với thông lệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng không đưa ra kết luận mà dành thời gian giải đáp câu hỏi của các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Nội dung trả lời là bài học chung ông muốn chia sẻ tới lãnh đạo các đơn vị trong Bộ.

Trước những thắc về việc làm sao để xử lý khối lượng công việc lớn trong khi thời gian có hạn, Bộ trưởng cho rằng người lãnh đạo cần biết đặt trọng số cho từng việc và ưu tiên xử lý những việc quan trọng.

Bên cạnh đó, có thể dùng công nghệ để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ viết báo cáo, ông gợi ý tạo một nền tảng số, hỗ trợ báo cáo tự động, giải phóng thời gian cho những nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn.

"10% công việc thường quyết định tới 90% kết quả", Bộ trưởng nói. Thay vì làm cả 100% đầu việc, người lãnh đạo phải tìm ra 10% việc quan trọng để tập trung xử lý, tạo ra giá trị, phần còn lại có thể phân bớt cho người phù hợp, hoặc xử lý bằng cách tự động hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Bộ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị, chiều 12/9. Ảnh: Trọng Đạt

Khi tiếp nhận công việc mới, Bộ trưởng khuyên các cán bộ vừa được bổ nhiệm không nên bắt tay vào việc ngay, mà cần có một khoảng thời gian đứng bên ngoài quan sát cách làm việc của bộ máy. "Xem xong thì nghĩ việc, bởi nghề đầu tiên của người lãnh đạo là thiết kế tổ chức", ông nói.

Ngay cả khi không được điều động công việc mới, lãnh đạo đơn vị cũng nên có những lúc chủ động rút ra khỏi công việc, để có thời gian quan sát tổ chức của mình từ bên ngoài, từ đó tìm cách thiết kế lại.

Nói về ứng dụng công nghệ, Bộ trưởng nhấn mạnh "một người hiện nay không chỉ là một người", bởi họ có thể tận dụng hệ tri thức của hàng tỷ người thông qua Internet và trợ lý ảo. Nhờ vậy, khối lượng công việc trước đây cần nhiều người giờ có thể giao cho một cá nhân nếu biết khai thác đúng cách.

Đối với vấn đề hợp tác quốc tế, ông cho rằng cần đi theo hướng "có xin, có cho, có nghe, có đóng góp", nghĩa là phải hai chiều, vừa học hỏi vừa chia sẻ, đóng góp để đối tác cũng nhận được giá trị.

Nguyên tắc thứ hai là khi hợp tác với người khác phải chân thành, sẵn sàng chia sẻ tri thức nếu có thể. "Nếu chân thành, cởi mở, không giấu giếm tri thức, Việt Nam sẽ trở thành hub toàn cầu về hợp tác quốc tế", ông nhận định. Nếu kiến thức chỉ giữ trong đầu, con người có xu hướng không học hỏi thêm nữa. Việc chia sẻ tri thức cho người khác giúp biến bản thân thành "số 0", từ đó tạo động lực để đi tiếp. Do vậy, Bộ trưởng muốn lãnh đạo các đơn vị "cho kiến thức đi", để từ đó học hỏi được nhiều hơn.

Trước lo lắng của cán bộ nhận công việc trái với chuyên môn, Bộ trưởng khẳng định chỉ có "xông trận" mới biết việc. Ông gọi đây là "sức mạnh của không biết gì", bởi điều này giúp một người dám nhận những việc vĩ đại mà nếu hiểu quá rõ, họ có thể sẽ không dám làm. Người cán bộ ở trong hoàn cảnh đó cần biết chấp nhận ý kiến dèm pha từ bên ngoài, bởi "cái mới là cái bị số đông phản đối". "Vấn đề là có dám nhận việc không? Khi tự đưa mình vào tình thế khó, chính cái khó làm ta mất ngủ, phải cố gắng và vì thế thông minh hơn", ông nói.

Với câu hỏi làm thế nào nhanh chóng nắm bắt công việc ở lĩnh vực mới, Bộ trưởng gợi ý tiếp cận vấn đề theo ba hướng: học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế, nắm thật chắc nguyên lý cốt lõi của nghề và tận dụng trợ lý ảo.

Ông nhận xét, về bản chất mỗi nghề chỉ có một vài nguyên lý, để học nhanh, cần nắm nhuần nhuyễn và hiểu sâu sắc các nguyên lý, từ đó suy luận, sẽ giải quyết được vấn đề.

Trọng Đạt

