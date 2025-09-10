'Binh chủng Thông tin liên lạc cần tiến lên hiện đại bằng khoa học công nghệ'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Binh chủng Thông tin liên lạc hợp tác khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Thông tin được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong chuyến thăm và chúc mừng Binh chủng Thông tin liên lạc sáng 10/9 nhân Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc (9/9/1945 - 9/9/2025). Cùng đi với Bộ trưởng có đại diện các đơn vị, cơ quan chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiếp đón đoàn, về phía Binh chủng Thông tin liên lạc có Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng - Tư lệnh Binh chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm và chúc mừng Binh chủng Thông tin liên lạc, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Ảnh: Thái Trần

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc nhân dịp kỷ niệm 80 ngày truyền thống và những thành tích đơn vị đã đạt được.

Ông cũng trao đổi với lãnh đạo Binh chủng một số định hướng lớn về nghiên cứu, hợp tác trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, có việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, với các đề tài, công trình nghiên cứu cấp quốc gia, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại.

Thay mặt Binh chủng Thông tin liên lạc, Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng khẳng định Binh chủng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xứng đáng là lực lượng được "tiến thẳng lên hiện đại".

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng - Tư lệnh Binh chủng chia sẻ với đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Thái Trần

Binh chủng Thông tin liên lạc thành lập ngày ngày 7/9/1945, tiền thân là Phòng Thông tin liên lạc quân sự, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đơn vị lấy ngày triển khai mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt từ Tổng hành dinh đến các đơn vị, các địa phương trong cả nước - 9/9/1945 làm ngày truyền thống.

Đơn vị đã có nhiều chiến công, bảo đảm thông tin liên lạc cho lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng trong kháng chiến chống Pháp, phục vụ chỉ đạo chiến đấu ở các chiến trường miền nam và chống chiến tranh phá hoại ở miền bắc trong kháng chiến chống Mỹ.

Khi Tổ quốc thống nhất, Bộ đội Thông tin liên lạc nhanh chóng tiếp quản hệ thống viễn thông thu được của địch, từng bước hiện đại hóa các trang bị, khí tài thông tin liên lạc, nhất là ở các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng; bảo đảm thông tin liên lạc đường trục bắc-nam và các khu vực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng vùng mới giải phóng và chỉ huy chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn biên giới Tây Nam, biên giới phía bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về xây dựng Quân đội nhân dân "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" xác định Thông tin liên lạc là một trong các lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, mở ra thời kỳ phát triển mới của Bộ đội Thông tin liên lạc.

Sau 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Bộ đội Thông tin liên lạc đã được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao vàng; hai lần đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công (các hạng); chín lần đón nhận Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác; có 69 tập thể và 37 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trọng Đạt

