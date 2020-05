Bỏ hộ khẩu sau Covid-19

Là người địa phương, có hộ khẩu thường trú nhưng gia đình tôi đành bỏ cuộc nhận tỉ usd ền hỗ trợ khó khăn vì dịch Covid-19.

Sau bài viết Người mất việc do Covid-19 khó nhận hỗ trợ, nhiều độc giả chia sẻ khó tiếp cận số tiền được hỗ trợ do thiệt hại của dịch Covid gây ra, nguyên nhân chủ yếu do gặp nhiều thủ tục giấy tờ nhiêu khê, rắc rối:

Nhà tôi bán hàng ăn thuộc diện lao động tự do, dịch Covid đến, tôi phải đóng cửa. Tổ trưởng đến ghi danh, sau đó vài ngày phát phiếu mời lên xã lấy tiền. Lên xã, cán bộ yêu cầu giấy phép kinh doanh mới được lãnh tiền. Tôi nói nhà tôi buôn bán bao năm nay như vậy đó, không biết đến chuyện cần phải có giấy phép kinh doanh cho một gánh bún doanh thu 500 nghìn đồng/ ngày. Cán bộ nói "vậy thì để 15 ngày nữa". 15 ngày sau, tổ trưởng đến nhà tôi phát một cái phiếu đã viết sẵn, yêu cầu về quê tận Phú Thọ, nhờ địa phương xác nhận "đi làm ăn xa ở Sài Gòn". Tôi cầm tờ giấy ngắm nghía và trả lại: "Vậy thôi tôi xin chia sẻ phần của tôi luôn với cho những ai dễ nhận hơn".

Ong bắp cày

Tôi hộ khẩu thường trú Đồng Nai, đang làm việc ở Sài Gòn, nghề nghiệp tự do. Mùa dịch, phó tổ trưởng tới khu trọ tôi phát mấy tờ giấy (trong khi khu trọ gần trăm phòng), kêu ghi vào rồi photo CMND, sổ tạm trú. Sau khoảng nửa tháng, họ tới đưa tôi thêm tờ giấy xác nhận của địa phương (không chỉ xác nhận nơi tạm trú hay thường trú nữa). Thấy nản quá nên tôi đành thôi, khỏi làm luôn.

Pham hoang

Tôi có người nhà bán hủ tiếu gõ, bị ảnh hưởng dịch nên cũng nghỉ. Lần đầu tôi lên phường khai thông tin rồi mang tới khu phố xác nhận và nộp. Một tuần sau, khu phố báo về yêu cầu phải có sổ tạm trú hoặc hộ khẩu tại TP HCM mới đủ bộ hồ sơ. Nếu không có thì về nơi đăng ký hộ khẩu xin giấy xác nhận làm tự do và nhân thân. Tôi nghĩ để nhận được tiền hỗ trợ mà từ Nam ra Bắc chỉ để làm thủ tục thì tiêu tốn tiền đi lại tàu xe hơn nữa và khá nhiều ngày để làm, nên bỏ cuộc.

Hiếu võ

Tôi là người địa phương, có hộ khẩu thường trú tại TP HCM. Ba mẹ và anh em tôi là lao động tự do. Khoảng 10 năm trước ba mẹ bệnh nặng thiếu tiền nợ nên đã bán căn nhà. Mười năm nay gia đình ba mẹ và tôi cùng hai đứa em ra ngoài thuê trọ, làm việc tự do, bấp bênh, bữa này bữa khác.

Khó khăn nhưng cũng tạm sống lo cho gia đình nhỏ. Tôi không ngờ Covid-19 đã vượt quá chịu đựng của tôi, ngày thường việc làm nơi chợ đầu mối Bình Điền cũng kha khá, khi nào nghỉ ngơi rảnh rỗi tôi chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm tiền, cho con ăn ngon một tí. Nhưng tất cả không thể tiên lượng được khi mọi thứ bế tắc. Tất cả thành viên gia đình ba mẹ anh em tôi và gia đình nhỏ đều điêu đứng với áp lực tiền nhà điện nước. Tiền ăn uống còn kiếm được chút ít.

Sau nghe nói có gói hỗ trợ thêm cho người lao động tự do người chạy xe ôm hay buôn bán hàng rong, nhưng sự hời hợt bỏ mặc của các vị tổ dân phố và nghe mọi người đi làm thủ tục về than thở thì tôi bỏ cuộc. Nhận hỗ trợ quá khó khăn, hơn cả việc đi làm vất vả kiếm tiền ngoài kia.

Lương Nhật Thanh

Công ty tôi có một số người lao động bị tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19, làm hồ sơ để họ được hưởng chế độ hỗ trợ nhưng khi BHXH đã xác nhận nhưng Phòng Lao động thì nói báo cáo tài chính quý I không có cơ quan thuế xác nhận thì không nhận hồ sơ, hỏi sao BHXH công ty nộp hồ sơ y như vậy nhưng vẫn được xác nhận còn phòng lao động thì không nhận thì họ trả lời BHXH không chi tiền mà phòng lao động chi nên hồ sơ phải đúng như hướng dẫn.

Tôi tìm đọc trong quyết định 15 của chính phủ thì không có chỗ nào quy định là báo cáo tài chính quý I phải có xác nhận của cơ quan thuế, tôi có liên hệ hỏi cơ quan thuế thì được trả lời là không xác nhận được. Vậy liệu có bao nhiêu người nhận được hỗ trợ này khi quy định của chính phủ một đằng còn địa phương thì hướng dẫn một nẻo gây khó khăn cho người dân như vậy.

Bich Van

Trình bày về dự thảo Luật Cư trú trước Quốc hội chiều 22/5, Bộ trưởng Công an cho biết luật mới sẽ bãi bỏ sổ hộ khẩu và các thủ tục hành chính có liên quan. Các thông tin về dân cư, hộ tịch sẽ được đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, quyển sổ hộ khẩu đã hoàn thành sứ mệnh quản lý dân cư của mình trong hàng chục năm vừa qua. Xã hội đang bước vào giai đoạn hoạt động bình thường sau thời gian cách ly xã hội đã được hơn một tháng. Vì thế, không nên để giấy tờ rườm rà trong công tác quản lý dân cư làm người dân phải nhiêu khê trải qua nhiều thủ tục khi xảy ra chuyện. Chúng ta đã nói nhiều về công nghệ 4.0, vì thế phải dứt khoát từ bỏ sổ hộ khẩu sau đợt dịch Covid-19 này để tiến tới thay thế bằng hình thức quản lý công dân thông qua mã số định danh cá nhân.

Trung

Thành Đô tổng hợp