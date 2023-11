Bộ Giao thông Vận tải lập 4 đoàn kiểm tra xe kinh doanh vận tải

Các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc chấp hành quy định của doanh nghiệp trong kinh doanh vận tải bằng ôtô và xử lý tồn tại, vi phạm tại 63 tỉnh, thành.

Ngày 14/11, Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô với 4 đoàn.

Đoàn số 1 do Thanh tra Bộ kiểm tra tại các sở giao thông vận tải: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.

Đoàn số 2 do Vụ Vận tải kiểm tra tại Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đoàn số 3, số 4 do Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra tại Hà Nội, TP HCM và các địa phương còn lại.

Xe khách hãng Thành Bưởi bể nát phần đầu sau tai nạn ngày 30/9. Ảnh:Thái Hà

Bốn đoàn sẽ rà soát công tác vận tải tại các địa phương từ 1/1/2022 đến nay, hoàn tất kiểm tra trước 5/2/2024. Bộ cũng giao các sở Giao thông Vận tải kiểm tra đơn vị kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý, trong đó kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của đơn vị, quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với bến xe khách xong trước 20/1/2024.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và TP HCM được giao tập trung kiểm tra ngay những đơn vị đã có tai nạn giao thông hoặc có nhiều vi phạm giao thông đường bộ.

Đợt kiểm tra này nhằm phát hiện bất cập, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô để sửa đổi, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan xe khách vi phạm quy định như chạy quá tốc độ, tài xế bị thu hồi bằng lái, xe hợp đồng song bán vé cho khách như xe tuyến cố định.

Ngày 30/9, xe giường nằm Thành Bưởi chở 32 khách chạy trên quốc lộ 20 (Định Quán, Đồng Nai) tông vào xe khách 16 chỗ làm 5 người chết. Qua xác minh, trước khi gây tai nạn, xe giường nằm chạy 69 km/h, vượt 19 km so với tốc độ cho phép. Phó giám đốc doanh nghiệp này sau đó bị bắt bắt tạm giam với cáo buộc giao xe giường nằm cho tài xế "đã bị tước bằng lái", sau đó xảy ra tai nạn khiến 5 người chết.

Nói về biện pháp quản lý an toàn giao thông chưa hiệu quả tại hội nghị sơ kết ngày 10/10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng dẫn trường hợp doanh nghiệp Thành Bưởi có nhiều xe bị tước phù hiệu 246 lần trong 9 tháng. Ông cho rằng phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện quy định an toàn giao thông và trách nhiệm của các cơ quan quản lý địa phương trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Anh Duy