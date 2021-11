Bộ Giao thông Vận tải khởi công 67 dự án trong 5 năm

Bộ Giao thông Vận tải đặt kế hoạch khởi công mới 67 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 30/11, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay trong số 67 dự án này 6 dự án quan trọng quốc gia, gồm: cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; vành đai 4 Hà Nội; vành đai 3 TP HCM; dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

10 dự án nhóm A bao gồm 4 dự án PPP cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây -Tân Phú, Chơn Thành - Đức Hòa, An Hữu - Cao Lãnh, cầu Rạch Miễu 2; 5 dự án vốn ODA là cầu Đại Ngãi, mở rộng các cầu trên quốc lộ 1, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, đường nối cao tốc Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai, Logistics khu vực phía Nam. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải còn đầu tư 51 dự án nhóm B và C.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng. Ảnh: Quỳnh Trần

Đến nay, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 trong 10 dự án nhóm A. Bộ trưởng Giao thông Vận tải phê duyệt 42 trong 51 dự án nhóm B, C; đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 2 trong 6 dự án quan trọng quốc gia.

Như vậy, còn lại 4 dự án quan trọng quốc gia, 7 dự án nhóm A và 9 dự án nhóm B và C chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngoài các dự án cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025.

Theo dự kiến, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 (gồm 12 dự án thành phần, tổng chiều dài 729 km) và cơ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường vào cuối năm 2021.

Đoàn Loan