Bộ Giáo dục: Dừng sáp nhập trường học vượt quy mô

Bộ Giáo dục cho rằng việc sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông ở các tỉnh, thành phải tuân thủ quy định về quy mô trường lớp, dừng sáp nhập nếu vượt mức cho phép.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/11 gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Bộ đánh giá nhiều địa phương thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới trường công một cách quyết liệt, bài bản và thận trọng. Tuy nhiên, vẫn có nơi thực hiện còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, Bộ không nêu cụ thể những tỉnh, thành này.

Vì vậy, Đảng ủy Bộ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy địa phương chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện phương án sắp xếp, đảm bảo tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học; dừng triển khai nếu sáp nhập vượt quy mô hoặc chưa đảm bảo điều kiện tối thiểu, cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp, đội ngũ và định mức giáo viên, cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.

Hồi đầu tháng 10, Bộ đề nghị các địa phương ưu tiên mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực ít dân hoặc điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường theo lộ trình.

Tiêu chuẩn hiện nay của trường mầm non là phải có tối thiểu 9 nhóm, lớp (sĩ số mỗi nhóm là 20-35); tối đa là 30. Ở bậc tiểu học, số lớp tối thiểu là 10 (sĩ số lớp là 35), tối đa 30; riêng khu vực khó khăn là 5 lớp.

Thời gian qua, nhiều địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp, sáp nhập trường mầm non, phổ thông. Nổi bật ở Quảng Ninh, số trường giảm từ 570 xuống 255 (hơn 50%). Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định việc này đã được tính toán rất kỹ, không nóng vội, đúng quy định.

"Việc sáp nhập trường chỉ giảm đầu mối (hiệu trưởng, hiệu phó), việc học của học sinh vẫn thế, không thay đổi chương trình hay địa điểm", bà Hạnh nói.

Hiện cả nước có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Số trường học ở cấp tiểu học là hơn 12.100, THCS và THPT lần lượt là 10.700 và 2.455.

